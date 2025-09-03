পুতিন-কিমসহ বিদেশি অতিথিদের কী কী খাওয়ালেন শি জিনপিং?

পুতিন-কিমসহ বিদেশি অতিথিদের কী কী খাওয়ালেন শি জিনপিং?
চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের আমন্ত্রণে বেইজিং সফর করছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনসহ ২৬ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৮০তম বার্ষিকীতে বেইজিংয়ে বিশাল সামরিক কুচকাওয়াজে অংশ নেন শীর্ষ নেতারা। এরপরই তারা শি জিনপিংয়ের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন। খবর বিবিসির।
হংকংভিত্তিক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংবাদমাধ্যম ওয়েন ওয়েই পো ওই মধ্যাহ্নভোজের মেন্যুর একটি ছবি প্রকাশ করেছে। অতিথিদের জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজনে ছিল মুরগির স্যুপ, রোস্টেড ল্যাম্ব চপস এবং কাঁকড়া ও লবস্টার ফ্রাই।
রাষ্ট্রনেতাদের জন্য আরও ছিল মাশরুম ও লবণ দিয়ে ম্যারিনেট করা স্যামন মাছ ভাজা এবং ঝিনুকের স্যুপ। খাবার টেবিলে সায়রাহ (লাল রঙের) এবং রিয়েলসিং (সাদা) দুই ধরনের ওয়াইন ছিল। চীনের হেবেই প্রদেশের ওয়াইন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ‘গ্রেট ওয়াল’ এই ওয়াইন প্রস্তুত করেছে। মধ্যাহ্নভোজের শেষে মিষ্টি খাবার হিসেবে ছিল পাই কেক এবং ম্যাঙ্গো মুজ কেক।
প্রথমবারের মতো শি জিনপিং, ভ্লাদিমির পুতিন এবং কিম জং উনকে একসঙ্গে এভাবে সময় কাটাতে দেখো গেলো। তিয়ানমেন স্কয়ারে কিম এবং পুতিনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গল্প করতে করতে রেড কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে গেছেন শি জিনপিং।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি শির জন্য চীনের সামরিক সক্ষমতার প্রদর্শনের এবং মিত্র দেশগুলোকে একত্রিত করে বাকি বিশ্বকে একটি বার্তা দেওয়ার জন্য একটি অসাধারণ অনুষ্ঠান হিসেবেই দেখা হচ্ছে।
কুচকাওয়াজের পর প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে বিশ্ব এখনো ‘শান্তি অথবা যুদ্ধের বিকল্পের মুখোমুখি’। এমন পরিস্থিতিতে চীন ‘অপ্রতিরোধ্য’ বলে উল্লেখ করেন তিনি।
এই সামরিক মহড়ায় ২০ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ পাল্লার বিশাল নতুন আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রদর্শন করে চীন। তবে চীনের এই সামরিক মহড়ায় চটেছেন ট্রাম্প। এই তিন নেতা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন বলে অভিযোগ তুলছেন তিনি।
শি জিনপিংকে উদ্দেশ্য করে ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে লিখেছেন, ভ্লাদিমির পুতিন এবং কিম জং উনকে আমার উষ্ণ শুভেচ্ছা জানাই, কারণ আপনারা আমেরিকার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন।
টিটিএন