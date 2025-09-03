যমুনার জলে ডুবলো দিল্লি, রাস্তা যেন নদী!
যমুনার পানি বেড়ে তলিয়ে গেছে ভারতের রাজধানী শহর দিল্লির বিস্তীর্ণ এলাকা। রাস্তাঘাট হয়ে উঠেছে নদী; তলিয়ে গেছে ঘরবাড়ি, বাজার। জীবন বাঁচাতে ছুটছে মানুষ।
ভারতীয় বার্তা সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় দুপুর ১টার দিকে যমুনায় পানির স্তর ২০৭ মিটারে পৌঁছায়। এ অবস্থায় নিম্নভূমি এলাকাগুলো থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বন্ধ রাখা হয়েছে পুরোনো রেলওয়ে ব্রিজ।
মজনু কা টিলা বাজারের দোকানদার অনুপ থাপা বলেন, দোকান খালি করেছি, কিন্তু কিছু মাল নষ্ট হয়েছে। পানি কমার পরও মেরামতের খরচ হবে।
মাদানপুর খদরের বাসিন্দা তায়ারা জানান, রাস্তার পাশে পুরোনো প্লাস্টিকের শিটের নিচে আশ্রয় নিয়েছি। নারীদের জন্য শৌচাগার নেই, ভয়াবহ সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি।
বাদারপুর এলাকায় ঘরের ছাদ থেকে সামান্য নিচেই দেখা যাচ্ছিল পানি। বাসিন্দা আসিফ বলেন, আমাদের বাড়ি এখন পানির নিচে। কোথায় যাবো? এখনো অনেক মানুষ ভেতরে আটকে আছে।
দোকানদার রোহিত কুমার বলেন, মাসের শুতেই আমাদের আয়ের সব শেষ হয়ে গেছে। পানি কমলে সব পুনঃস্থাপন করতে হবে।
এ অবস্থায় অনেক পরিবার রোদ-বৃষ্টির মধ্যে খোলা আকাশের নিচে টিকে থাকার চেষ্টা করছেন। স্থানীয় প্রশাসন ও সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন তারা।
সূত্র: এনডিটিভি
কেএএ/