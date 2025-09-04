  2. আন্তর্জাতিক

ইউনিলিভারের নেতৃত্বে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১৯ এএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ইউনিলিভারের নেতৃত্বে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত
ছবি: এএফপি (ফাইল)

বিশ্বখ্যাত ভোক্তাপণ্য নির্মাতা ইউনিলিভার তাদের শীর্ষ ২০০টি পদ পর্যালোচনার মাধ্যমে ২৫ শতাংশ রদবদল আনার পরিকল্পনা করেছে। প্রতিষ্ঠানটি বার্কলেজ গ্লোবাল কনজিউমার স্ট্যাপলস কনফারেন্সে এই ঘোষণা দেয়।

এই উদ্যোগটি ইউনিলিভারের বৃহত্তর পুনর্গঠন কৌশলের অংশ, যার মধ্যে রয়েছে বৈশ্বিকভাবে ৭ হাজার ৫০০ কর্মী ছাঁটাই এবং পরিচালন কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।

কোম্পানিটি পারফরম্যান্সে ঘাটতি মোকাবিলা এবং লাভের মার্জিন বাড়ানোর লক্ষে এই পদক্ষেপ নিচ্ছে।

ডাভ সাবানের নির্মাতা ইউনিলিভার চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে তাদের সিইও হেইন শুমাখারকে অপসারণ করে। তার স্থানে দায়িত্ব নেন প্রতিষ্ঠানটির সাবেক অর্থপ্রধান ফার্নান্দো ফার্নান্দেজ, যিনি তার পূর্বসূরির সংস্কার পরিকল্পনাগুলো দ্রুত বাস্তবায়নে জোর দিচ্ছেন।

কনফারেন্সে ইউনিলিভার ২০২৫ সালের জন্য তাদের আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা পুনর্ব্যক্ত করে। লক্ষ্য অনুযায়ী, কোম্পানিটি বছরে ৩ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ বিক্রয় বৃদ্ধির পাশাপাশি ১৮.৯ শতাংশ-এর বেশি পরিচালন মুনাফার মার্জিন অর্জনের প্রত্যাশা করছে।

এদিকে বিশ্বখ্যাত ভোক্তাপণ্য নির্মাতা নেসলে তাদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) লরঁ ফ্রেক্সকে বরখাস্ত করেছে। নিয়োগের এক বছরের মাথায়ই তার বিরুদ্ধে এক গোপন সম্পর্কে জড়ানোর অভিযোগের তদন্ত শেষে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নেতৃত্ব পরিবর্তনের এ ঘটনা শুধু নেসলে-তেই নয়, বিশ্বের নানা প্রান্তের ভোক্তাপণ্যখাতে এমন পরিবর্তনের একটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

সূত্র: রয়টার্স

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।