বিপৎসীমার উপরে যমুনা নদীর পানি, দিল্লিতে বন্যা সতর্কতা
টানা ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে যমুনা নদীর পানি বিপৎসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় দিল্লির মায়ূর বিহার ফেজ-১ সহ নিম্নাঞ্চলের ত্রাণ শিবিরগুলো প্লাবিত হয়েছে।
সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টায় দিল্লির ওল্ড রেলওয়ে ব্রিজ সংলগ্ন যমুনা নদীর পানিরস্তর ছিল ২০৭.৪৮ মিটার। ভোর ৫টা এবং ৬টার পরিমাপে তা একই ছিল। আগের রাতে ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত পানিরস্তর ছিল ২০৭.৪৭ মিটার।
দিল্লির সিভিল লাইন্স এলাকায় বেলা রোড সংলগ্ন জায়গাগুলো জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। তালিয়ে গেছে রাস্তাঘাট। কাশ্মীর গেটের বিভিন্ন এলাকাও প্লাবিত হয়, কারণ যমুনার পানি আশপাশের পাড় ভেঙে শহরের ভেতরে ঢুকে পড়েছে।
বুধবার বিকেলে দিল্লি ও এনসিআরজুড়ে হওয়া প্রবল বৃষ্টিতে শহরের বিভিন্ন অংশে ব্যাপক জলাবদ্ধতা ও যানজট দেখা দেয়। যমুনা নদীর তীরবর্তী এলাকাগুলোতে পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ হয়ে ওঠে।
লোহা পুল ও আশপাশের এলাকা থেকে পাওয়া ভিডিওতে দেখা গেছে, বাঁধ ভেঙে ত্রাণ শিবিরে প্রবেশ করছে পানি।
এক্স (সাবেক টুইটার)-এ একটি পোস্টে এনডিআরএফ জানায়, টানা বৃষ্টির কারণে যমুনা নদীর পানি বিপৎসীমার উপর দিয়ে বইছে। যমুনা বাজার, নাজফগড় ও জইতপুর এলাকায় উদ্ধার ও সরিয়ে নেওয়ার অভিযান চালানো হয়েছে।
এ পর্যন্ত পাঁচজনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং মোট ৬২৬ জন মানুষ ও ১৩টি গবাদিপশুকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে এনডিআরএফ নিশ্চিত করেছে।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম