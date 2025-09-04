অর্থনীতিতে গতি আনতে শতাধিক পণ্যে কর কমানোর ঘোষণা ভারতের
সাবান থেকে শুরু করে ছোট গাড়ি পর্যন্ত শত শত ভোগ্যপণ্যে কর কমানোর ঘোষণা দিয়েছে ভারত। যার মূল লক্ষ্য হলো অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়ানো। যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর শুল্কনীতির প্রভাবে অর্থনৈতিক চাপে পড়া দেশটির জন্য এটি একটি বড় পদক্ষেপ।
অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানান, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোর মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) প্যানেল সাধারণ ব্যবহার্য পণ্যের কর হ্রাস এবং কর কাঠামো সহজীকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
বর্তমানে চার স্তরের জটিল কর কাঠামোর কারণে বহু সমালোচনার মুখে পড়া জিএসটি এবার সরলীকরণ করে দুটি স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে।
সীতারামন জানান, টুথপেস্ট ও শ্যাম্পুর ওপর কর ১৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। ছোট গাড়ি, এয়ার কন্ডিশনার এবং টেলিভিশনের ওপর কর ২৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে।
এছাড়া, সব ধরনের ব্যক্তিগত জীবনবীমা ও স্বাস্থ্যবীমার ওপর থেকে জিএসটি সম্পূর্ণভাবে তুলে দেওয়া হয়েছে।
এই কর হ্রাসের ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোর সম্মিলিত রাজস্ব ক্ষতি হতে পারে প্রায় ৪৮০ বিলিয়ন ভারতীয় রুপি। পরিবর্তনগুলো কার্যকর হবে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর।
স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার প্রধান অর্থনীতিবিদ সৌম্যকান্তি ঘোষ বলেন, জিএসটি কাঠামো সহজ করার ফলে যে ভোগবৃদ্ধি হবে, তা রাজস্ব ঘাটতির প্রভাব অনেকটাই নিরসন করবে।
এই সিদ্ধান্তের ফলে লাভবান হবে হিন্দুস্তান ইউনিলিভার ও গোদরেজ ইন্ডাস্ট্রিজের মতো এফএমসিজি কোম্পানি এবং স্যামসাং, এলজি, সোনির মতো ইলেকট্রনিকস নির্মাতারা। পাশাপাশি মারুতি, টয়োটা ও সুজুকির মতো গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোও বড় সুবিধা পাবে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর ভারত নীতির আওতায় এই কর হ্রাসের সিদ্ধান্ত এসেছে। গত মাসে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, অক্টোবরের মধ্যেই জিএসটি হ্রাস করা হবে।
প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এই ব্যাপক সংস্কার আমাদের নাগরিকদের জীবনযাত্রা সহজ করবে এবং বিশেষত ছোট ব্যবসা ও বিক্রেতাদের জন্য ব্যবসা করার পরিবেশ আরও সহজ করবে।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম