ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তা লঙ্ঘন
গুগলকে ৪২৫ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে আদেশ
গোপনীয়তা লঙ্ঘনের কারণে অ্যালফাবেটের সহযোগী প্রতিষ্ঠান গুগলকে ৪২৫ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলে রায় দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের এক ফেডারেল জুরি। অভিযোগ অনুযায়ী, ব্যবহারকারীরা তাদের গুগল অ্যাকাউন্টে ট্র্যাকিং ফিচার বন্ধ করেও গোপনে তথ্য সংগ্রহের শিকার হয়েছেন।
সান ফ্রান্সিসকোর একটি ফেডারেল আদালতে এ রায় আসে। মামলার অভিযোগ ছিল, গুগল আট বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যবহারকারীদের মোবাইল ডিভাইসে প্রবেশ করে তাদের ডেটা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করেছে।
জুরি বোর্ড গোপনীয়তা লঙ্ঘনের তিনটি অভিযোগের মধ্যে দুটি অভিযোগে গুগলকে দায়ী করেছে। তবে তারা জানিয়েছে, গুগল ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি করতে চায়নি, ফলে এই রায়ে কোনো দণ্ডমূলক ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়নি।
গুগলের মুখপাত্র হোসে কাস্তানেদা জানিয়েছেন, প্রতিষ্ঠানটি এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবে।
ব্যবহারকারীদের পক্ষে আইনজীবী ডেভিড বয়েস বলেন, জুরি যে রায় দিয়েছে, তাতে আমরা স্পষ্টভাবে সন্তুষ্ট।
২০২০ সালের জুলাই মাসে দায়ের করা এই শ্রেণিগত মামলায় অভিযোগ করা হয়, গুগল ব্যক্তিগতকরণ বন্ধ থাকলেও অ্যাপ যেমন উবার, ভেনমো এবং মেটার ইনস্টাগ্রাম-এর সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের ডেটা সংগ্রহ করেছে।
মামলার শুনানিতে গুগল দাবি করে, তারা যেসব ডেটা সংগ্রহ করেছে, তা ব্যক্তিগত নয়, ছদ্মনামধারী এবং আলাদাভাবে সংরক্ষিত, সুরক্ষিত ও এনক্রিপ্টেড অবস্থায় রাখা হয়েছে। গুগলের বক্তব্য, এসব তথ্য কোনো ব্যবহারকারীর গুগল অ্যাকাউন্ট বা পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল না।
এর আগেও গুগলের বিরুদ্ধে গোপনীয়তা লঙ্ঘনের মামলা হয়েছে। চলতি বছরের শুরুতে টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে একটি মামলায় গুগল প্রায় ১.৪ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণে সম্মত হয়।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম