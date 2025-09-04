  2. আন্তর্জাতিক

আফগানিস্তানে ১০৫ টন মানবিক সহায়তা পাঠিয়েছে পাকিস্তান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:১৫ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত আফগানিস্তান/ ছবি: এক্স@নিলুফার আইয়ুবি

আফগানিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় পাকিস্তান ১০৫ টন মানবিক ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে। এক বিবৃতিতে দেশটির উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ ইসহাক দার এই তথ্য জানান।

তিনি জানান, আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির সঙ্গে ফোনালাপের পর পাকিস্তান এই পদক্ষেপ নেয়।

গত রোববার আফগানিস্তানে ৬ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত তালেবান কর্তৃপক্ষের দেওয়া সর্বশেষ তথ্যানুসারে এক হাজার ৪৬৯ জন নিহত এবং ৩ হাজার ৭০০-এর বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। এটি বিগত কয়েক দশকের মধ্যে দেশটিতে সবচেয়ে প্রাণঘাতী ভূমিকম্পগুলোর একটি।

ত্রাণ বহনকারী চালানে রয়েছে—প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য, ওষুধ, তাঁবু, কম্বল ও বাবল ম্যাট, যা ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার এক্স-এ (সাবেক টুইটার) লেখেন, ভূমিকম্পে নিহতদের প্রতি গভীর শোক ও দোয়া জানাই এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। তিনি আরও বলেন, এই কঠিন সময়ে পাকিস্তান আফগান ভাইদের পাশে আছে।”

সহায়তা সামগ্রী বহনকারী কনভয়টি তোর্কম সীমান্ত হয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। এর উদ্দেশ্য হলো ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত এলাকার মানুষদের দ্রুত সহায়তা পৌঁছে দেওয়া।

এদিকে ভূমিকম্পের কয়েকদিন পরও পূর্ব আফগানিস্তানে ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়াদের উদ্ধারে হিমশিম খাচ্ছেন উদ্ধারকর্মীরা। দুর্গম এলাকাগুলোর সঙ্গে এখনও যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়নি, যার ফলে উদ্ধার কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

প্রতিনিয়ত আফটারশকের আতঙ্কে বহু মানুষ খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করছে। অনেকে ধসে পড়া ভবনের নিচে আটকে থাকা স্বজনদের উদ্ধারে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে।

সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি হয়েছে কুনার প্রদেশে—এখানে এক হাজার চারশোর বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। এছাড়া নানগারহার ও লাঘমান প্রদেশে আরও কয়েকজন মারা গেছেন এবং শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন।

সূত্র: জিও নিউজ

