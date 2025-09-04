  2. আন্তর্জাতিক

সিঙ্গাপুরে শীর্ষ ধনীর তালিকায় পেছালেন আজিজ খান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৪৭ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজিজ খান

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী ও সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ খান এবারও সিঙ্গাপুরের শীর্ষ ধনীদের তালিকায় জায়গা পেয়েছেন। গতকাল বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) মার্কিন সাময়িকী ফোর্বস প্রকাশিত এই তালিকায় তার অবস্থান ৪৯তম।

এর আগে ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে একই তালিকায় ৪১তম অবস্থানে ছিলেন আজিজ খান। বর্তমানে তার সম্পদের পরিমাণ ১১০ কোটি ডলার বলে জানিয়েছে ফোর্বস।

৭০ বছর বয়সী আজিজ খান এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সিঙ্গাপুরের স্থায়ী বাসিন্দা। তবে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম মূলত বাংলাদেশকেন্দ্রিক।

সামিট গ্রুপ বিদ্যুৎ, বন্দর, ফাইবার অপটিক ও রিয়েল এস্টেট খাতে বিনিয়োগ করেছে। এসব সম্পদ সিঙ্গাপুরে নিবন্ধিত হোল্ডিং কোম্পানি ‘সামিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশনাল’র অধীন।

২০১৯ সালে তিনি এই কোম্পানির ২২ শতাংশ শেয়ার জাপানের প্রতিষ্ঠান জেরা’র কাছে বিক্রি করেন।

