চলে গেলেন কিংবদন্তি ফ্যাশন ডিজাইনার জর্জিও আরমানি

প্রকাশিত: ০৮:০২ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জর্জিও আরমানি/ ছবি: এএফপি

কিংবদন্তি ইতালিয়ান ফ্যাশন ডিজাইনার জর্জিও আরমানি মারা গেছেন। ৯১ বছর বয়সে এই পৃথিবী ত্যাগ করলেন তিনি। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে আরমানি গ্রুপ।

আরমানি গ্রুপের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, আমাদের প্রতিষ্ঠাতা ও অক্লান্ত প্রেরণাদায়ী জর্জিও আরমানি আর নেই। গভীর শোকের সঙ্গে আমরা তার প্রয়াণের সংবাদ জানাচ্ছি। গ্রুপটি জানিয়েছে, মিলানে শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) ও রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) শেষকৃত্য শেষে তাকে সমাহিত করা হবে।

জর্জিও আরমানি ১৯৩৪ সালের ১১ জুলাই ইতালির পিয়াচেনজা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা উগো আর্মানি একজন হিসাবরক্ষক, মা মারিয়া রাইমোন্ডি ছিলেন গৃহিণী। তিনি ছিলেন পরিবারের বড় সন্তান। তার ছোট এক বোন আছে।

আরমানি প্রথমে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখলেও, পরে তিনি মিলান বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। দুই বছরের সেবা শেষে ১৯৫৭ সালে মিলানের লা রিনাসেন্টে স্টোরে উইন্ডো ড্রেসার ও বিক্রয়কর্মী হিসেবে ফ্যাশন ক্যারিয়ার শুরু করেন। পরে আরমানি নিনো চেরুটিতে মেন্সওয়্যার ডিজাইনার হন। ২৪ জুলাই ১৯৭৫ সালে তার জীবন ও ব্যবসায়িক সঙ্গী আর্কিটেক্ট সার্জিও গ্যালিওটির সঙ্গে মিলিয়ে নিজস্ব রেডি-টু-ওয়্যার লেবেল প্রতিষ্ঠা করেন।

স্যুটিং ও টেইলরিংয়ের জন্য ও তার স্বতন্ত্র রঙের ব্যবহার দিয়ে সারাবিশ্বে পরিচিতি লাভ করেন আরমানি। ১৯৭৯ সালে জর্জিও আরমানি করপোরেশন গঠনের পর থেকে তিনি আন্তর্জাতিক ফ্যাশনের অন্যতম প্রধান ডিজাইনার হিসেবে নিজের সাম্রাজ্য প্রসারিত করেছেন। সময়ের সঙ্গে তিনি আরমানি বিউটি, ইম্পোরিও আরমানি ও আরমানি এক্সচেঞ্জ লাইনসহ নতুন নতুন উদ্যোগ চালু করেছেন।

তিনি শুধু পোশাক ও প্রসাধনীতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, হলিউডেও নিজের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ১৯৮০ সালের সিনেমা ‘অ্যামেরিকান গিগোলো’তে রিচার্ড গিয়ারের জন্য ডিজাইন করা পোশাক আরমানিকে যুক্তরাষ্ট্রে সুপরিচিত করে। জর্জ ক্লুনি, মিশেল ফাইফার, কেট ব্লানচেট ও জুলিয়া রবার্টসসহ হলিউডের অনেক তারকা তার ডিজাইন পছন্দ করতেন।

১৯৯০ এর দশকের শেষ নাগাদ বিশ্বজুড়ে ২০০টিরও বেশি স্টোর ছিল আরমানির ও বার্ষিক বিক্রয় দাঁড়ায় প্রায় ২০০ কোটি ডলারে। ২০০৫ সালে প্রথম হাউট কোশার লাইন ‘আরমানি প্রাইফ’ চালু করেন জর্জিও আরমানি। এটি হলো একটি হাউট কোশার বা উচ্চ মানের একটি ফ্যাশন লাইন, যা মূলত সুগন্ধির সংগ্রহ হিসাবে পরিচিত। এই সংগ্রহে বিরল ও মূল্যবান উপাদান ব্যবহার করে তৈরি করা সুগন্ধি রয়েছে, যা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এছাড়া, আরমানি প্রাইফ কালেকশনের মধ্যে কসমেটিক্স, স্কিনকেয়ার এবং মোমবাতিও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

ধীরে ধীরে নিজের হোটেল, ক্যান্ডি কালেকশন ও ২০২৪ সালে নিউইয়র্কে একটি উচ্চমানের ইতালিয়ান রেস্টুরেন্ট চালু করেন আরমানি। মৃত্যুর আগে তার সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১২০০ কোটি ডলারে।

