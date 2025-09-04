সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
গাজায় অনাহারে এখন পর্যন্ত ৩৭০ জনের মৃত্যু
গাজায় অনাহার এবং তীব্র খাদ্য সংকটে এখন পর্যন্ত ৩৭০ ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ১৩১ জনই শিশু। হামাসনিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজায় আকস্মিক হামলা চালায় হামাস। এরপরেই গাজায় অভিযান শুরু করে ইসরায়েল। সে সময় থেকে এখন পর্যন্ত সংঘাত চলছেই।
সিঙ্গাপুরে শীর্ষ ধনীর তালিকায় পেছালেন আজিজ খান
বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী ও সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ খান এবারও সিঙ্গাপুরের শীর্ষ ধনীদের তালিকায় জায়গা পেয়েছেন। গতকাল বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) মার্কিন সাময়িকী ফোর্বস প্রকাশিত এই তালিকায় তার অবস্থান ৪৯তম।
দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন/ শ্রেণিকক্ষে স্মার্টফোন নিষিদ্ধের দাবি জোরালো হচ্ছে
শিক্ষার্থীদের মনোযোগ নষ্ট হওয়া থেকে শুরু করে পড়াশোনার ক্ষতি—এমন নানা যুক্তিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্কুলগুলোতে স্মার্টফোন নিষিদ্ধের দাবি ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষার পাশাপাশি অলসতা ও বিভ্রান্তির নতুন পথ খুলে দিয়েছে বলেও অভিভাবক ও শিক্ষকেরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
ইন্দোনেশিয়ায় পার্লামেন্টের সামনে আবারও ছাত্র বিক্ষোভের ডাক
ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় পার্লামেন্ট ভবনের সামনে আবারও বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দেশজুড়ে প্রাণঘাতী সহিংসতার এক সপ্তাহ পর শিক্ষার্থীদের এই কর্মসূচির ঘোষণা এসেছে।
চলে গেলেন কিংবদন্তি ফ্যাশন ডিজাইনার জর্জিও আরমানি
কিংবদন্তি ইতালিয়ান ফ্যাশন ডিজাইনার জর্জিও আরমানি মারা গেছেন। ৯১ বছর বয়সে এই পৃথিবী ত্যাগ করলেন তিনি। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে আরমানি গ্রুপ।
যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সর্বোচ্চ এলএনজি রপ্তানির রেকর্ড আগস্টে
গত আগস্ট মাসে নিজেদের ইতিহাসের সর্বোচ্চ তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) রপ্তানি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এলএসইজি প্রকাশিত প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের মোট রপ্তানি দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৩৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন, যা চলতি বছরের এপ্রিলের রেকর্ড ৯ দশমিক ২৫ মিলিয়ন টনকেও ছাড়িয়ে গেছে।
মার্কিন শুল্কের প্রভাব কমানোর চেষ্টা/ ভারতের নতুন সিদ্ধান্তে আরও ৬০০ কোটি ডলার আয় কমার শঙ্কা
যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শুল্কের ধাক্কা সামাল দিতে এবং ভোগব্যয় বাড়াতে শতাধিক পণ্যের কর কমিয়েছে ভারত। তবে এ সিদ্ধান্তে সরকারের আয় প্রায় ৬০০ কোটি ডলার (ছয় বিলিয়ন) কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
চীনের স্থলভিত্তিক ‘সুয়েজ খাল’ বদলে দিচ্ছে বাণিজ্যের মানচিত্র
চীনের পশ্চিমাঞ্চলীয় পাহাড়ি শহর চংকিং ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যকার নতুন বাণিজ্য সেতুতে। অনেকের কাছে এটি এখন ‘সুয়েজ খালের’ বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। রেলভিত্তিক এই করিডরকে অনেকে বলছেন স্থলভিত্তিক ‘সুয়েজ খাল’।
চীন-ভারত একে অন্যের কাছে কী চায়?
ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড (আইএমএফ) বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের তথ্য অনুযায়ী, ভারত পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের (পাঁচ লাখ কোটি ডলার) শেয়ারবাজার নিয়ে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি হওয়ার পথে এগোচ্ছে। অন্যদিকে চীন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি।
ভারত-চীন সম্পর্কে নতুন মোড় কী বার্তা দিচ্ছে পাকিস্তানকে?
চীনের তিয়ানজিনে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতারা অংশ নিয়েছিলেন। এই তালিকায় রয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফও। চীন সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৈঠক হয়। তিয়ানজিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছেন নরেন্দ্র মোদী।
পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় ধুন্ধুমার/ টেনে-হিঁচড়ে বের করে দেওয়া হলো বিজেপির ৫ বিধায়ককে
পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় সভা চলাকালীন ঘটে গেলো ধুন্ধুমার কাণ্ড! বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পর বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করা হলো বিজেপির আরও পাঁচ বিধায়ককে।
কেএএ/জেআইএম