বন্যায় বিপর্যস্ত পাকিস্তানের পাঞ্জাব, উপ-নির্বাচন স্থগিত

বন্যায় বিপর্যস্ত পাকিস্তানের পাঞ্জাব, উপ-নির্বাচন স্থগিত
পাকিস্তান নির্বাচন কমিশন (ইসিপি) পাঞ্জাব প্রদেশে আসন্ন উপ-নির্বাচন স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে। সম্প্রতি প্রদেশজুড়ে ভারি বৃষ্টি ও বন্যার কারণে অবকাঠামো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। এই পরিস্থিতির কারণেই নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন।
ইসিপির নির্দেশনায় বলা হয়েছে, বন্যায় সরকারি ও বেসরকারি অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে, যার মধ্যে রয়েছে স্কুল ভবন। সাধারণত যেগুলো ভোটকেন্দ্র ও নির্বাচনী সামগ্রী সংরক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়।
কমিশন আরও জানায়, জেলা রিটার্নিং অফিসাররা (ডিআরও) জানিয়েছেন, অধিকাংশ ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাই সরকারি বিভাগ থেকে নেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে তারা উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে নিযুক্ত। ফলে এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন করা সম্ভব নয়।
এদিকে সিন্ধু নদীর পানির প্রবাহ ক্রমাগত বাড়ছে বলে জানিয়েছে সিন্ধ প্রাদেশিক তথ্য বিভাগ।
তাছাড়া উত্তর পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে গভীর শোক ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস।
এক বিবৃতিতে জাতিসংঘ প্রধান পাঞ্জাব প্রদেশে ১০ লাখেরও বেশি মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকারকে প্রশংসা করেন এবং বন্যায় প্রাণহানির ঘটনায় শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর প্রতি সমবেদনা জানান। এছাড়া তিনি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, জাতিসংঘ ও এর সহযোগী সংস্থাগুলো পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে যাতে দ্রুত মানবিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন, জরুরি চাহিদা শনাক্তকরণ এবং সহায়তা কার্যক্রমে ঘাটতি পূরণ করা যায়।
সূত্র: জিও নিউজ
এমএসএম