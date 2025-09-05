  2. আন্তর্জাতিক

সেমিকন্ডাক্টরখাত

যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন না করলে শুল্ক বসাবেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০৮ পিএম, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সেমিকন্ডাক্টর/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, যেসব প্রযুক্তি কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রে সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে যাবে না তাদের আমদানিকৃত চিপ পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ করা হবে। এই ঘোষণা তিনি দেন প্রযুক্তি খাতের শীর্ষ নির্বাহীদের সঙ্গে নৈশভোজের আগে।

ট্রাম্প বলেন, যারা আসছে না, তাদের জন্য শুল্ক আসছে। এটা খুব বেশি না হলেও মোটামুটি শক্তিশালী শুল্ক হবে। তবে যারা মার্কিন মাটিতে বিনিয়োগ করছে বা পরিকল্পনায় আছে, তাদের জন্য এই শুল্ক প্রযোজ্য হবে না।

ট্রাম্প বলেন, আমি এই বিষয়টি এখানে উপস্থিত সবার সঙ্গে আলোচনা করেছি। চিপস ও সেমিকন্ডাক্টর নিয়ে। আমরা শিগগির শুল্ক বসাবো।

শুল্কের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রযুক্তি উৎপাদন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনা, বৈদেশিক কোম্পানির ওপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ এবং বিদেশি পণ্যে নির্ভরতা কমানো।

ট্রাম্পের বক্তব্যে আরও স্পষ্ট হয়, এই শুল্কের মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করা এবং আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি আদায় করাই মূল লক্ষ্য।

অ্যাপলের সিইও টিম কুক মিটিং টেবিলে উপস্থিত ছিলেন। ট্রাম্প বলেন, টিম কুক ভালো অবস্থানে আছেন।

অ্যাপল সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছে, তারা আগামী চার বছরে যুক্তরাষ্ট্রে ৬০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে।

ট্রাম্প গত মাসে বলেছিলেন, প্রায় ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হতে পারে সেমিকন্ডাক্টর আমদানিতে, তবে এটি প্রযোজ্য হবে না সেই কোম্পানিগুলোর জন্য যারা মার্কিন মাটিতে উৎপাদন করছে বা বিনিয়োগে অঙ্গীকারবদ্ধ।

সূত্র: রয়টার্স

