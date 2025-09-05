ইসরায়েলি অবরোধ ভাঙার মিশন
গাজার দিকে যাত্রা অব্যাহত রেখেছে সুমুদ ফ্লোটিলা
গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা গাজার দিকে যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। তাদের লক্ষ্য হলো ইসরায়েলের দীর্ঘদিনের অবরোধ ভেঙে সেখানে সাহায্য পৌঁছানো, যেখানে এরই মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা হয়েছে।
গত রোববার স্পেনের বার্সেলোনা থেকে জাহাজগুলো যাত্রা শুরু করে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে তারা প্রথমে ফিরে যায়, পরে সোমবার আবার যাত্রা শুরু করে।
ঝড়ের পর মেনোরকায় জাহাজগুলো কিছু মেরামতকাজ সম্পন্ন করে এবং বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) তিউনিসিয়ার উদ্দেশ্যে আবার যাত্রা শুরু করে।
আগামী কয়েকদিনে তারা তিউনিসিয়াসহ বিভিন্ন স্থানে অন্যান্য অংশগ্রহণকারী নৌযানের সঙ্গে মিলিত হবে।
অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছেন, সুপরিচিত জলবায়ু আন্দোলনকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ,
বার্সেলোনার সাবেক মেয়র আদা কোলাউ।
তাছাড়া চারজন ইতালীয় পার্লামেন্ট সদস্য যাত্রাপথে যোগ দেবেন।
সুমুদ ফ্লোটিলা একটি আন্তর্জাতিক নাগরিক উদ্যোগ, যার লক্ষ্য গাজায় মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া এবং ইসরায়েলি নৌ অবরোধের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ জানানো।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম