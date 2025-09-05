ভারত
মুম্বাইজুড়ে বোমা হামলার হুমকি, আতঙ্কে বাসিন্দারা
ভারতে মুম্বাই শহরের বিভিন্ন জায়গায় বোমা হামলার হুমকি পেয়েছে পুলিশ। এই তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই শহরটিতে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মুম্বাইকে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলার চেষ্টা করছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) জানিয়েছে, কাল মুম্বাইয়ে গণেশ উৎসব হবে। এরমধ্যেই হোয়াটসঅ্যাপ ম্যাসেজে বোমা হামলার হুমকি পেলো পুলিশ।
মেসেজে বলা হয়, ৩৪টি গাড়িতে ‘মানব বোমা’ স্থাপন করা হয়েছে। যেগুলো পুরো শহরকে কাঁপিয়ে দেবে।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ট্রাফিক পুলিশের কন্ট্রোল রুমের হোয়াটসঅ্যাপ হেল্পলাইনে বোমা হামলার হুমকির মেসেজটি আসে। হুমকিটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে শহরটিকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়িয়ে ফেলার কাজ শুরু করে পুলিশ।
মুম্বাই পুলিশের দাবি, হামলার মেসেজটি পাঠানো হয়েছে ‘লস্কর-ই-জিহাদি’ নামের এক অ্যাকাউন্ট থেকে। এতে বলা হয়েছে, পাকিস্তান থেকে ১৪ সন্ত্রাসী ভারতে প্রবেশ করেছে। বিস্ফোরণে ব্যবহার করা হবে ৪০০ কেজি আরডিএক্স, যা ১ কোটি মানুষকে হত্যা করতে পারে।
মুম্বাই পুলিশের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মেসেজ পাওয়ার পর তারা সতর্ক হয়ে যান। এরপর শহরের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। তিনি বলেছেন, হামলার হুমকি সব দিক দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। এছাড়া হুমকি সম্পর্কে এন্টি-টেররিজম স্কোয়াডকে অবহিত করা হয়েছে।
পুলিশের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী যে কোনো হুমকি মোকাবিলা করতে পারে। আমরা প্রতিরোধী ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিচ্ছি। আমরা পার্কিং থেকে শুরু করে বেজমেন্ট, সব জায়গা পরীক্ষা করছি। কিছুই বাদ দেওয়া হচ্ছে না।
এদিকে, হামলার হুমকির পর মুম্বাইয়ে বিভিন্ন গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। সেগুলো বিশ্বাস না করতে সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে পুলিশ।
সূত্র: এনডিটিভি
এসএএইচ