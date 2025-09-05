মার্কিন যুদ্ধজাহাজের ওপর দিয়ে যুদ্ধবিমান ওড়ালো ভেনেজুয়েলা

মার্কিন যুদ্ধজাহাজের ওপর দিয়ে যুদ্ধবিমান ওড়ালো ভেনেজুয়েলা
আন্তর্জাতিক জলসীমায় মার্কিন নৌবাহিনীর একটি যুদ্ধজাহাজের ওপর দিয়ে দুটি যুদ্ধবিমান উড়িয়েছে ভেনেজুয়েলা। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাতে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ এ তথ্য জানায়। বিবৃতিতে তারা এই কাণ্ডকে অত্যন্ত উসকানিমূলক বলে বর্ণনা করে।
ওয়াশিংটন ও কারাকাসের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যেই এই ঘটনা ঘটল। মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এক বিবৃতিতে ভেনেজুয়েলাকে আরও উসকানিমূলক পদক্ষেপ বন্ধ করতে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। সতর্ক করে বলেছে, গাইডেড-ক্ষেপণাস্ত্রবাহী মার্কিন জাহাজ জেসন ডানহামের উপর দিয়ে ভেনেজুয়েলার বিমান উড়ে গেছে। আমাদের মাদক ও সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে হস্তক্ষেপ করার প্রচেষ্টা এটি।
পেন্টাগন এক্স প্ল্যাটফর্মে একটি পোস্টে আরও বলেছে, মাদুরো সরকারের দুটি সামরিক বিমান আন্তর্জাতিক জলসীমায় মার্কিন নৌবাহিনীর একটি জাহাজের কাছ দিয়ে উড়ে গেছে। ভেনেজুয়েলাকে মার্কিন সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত মাদক-সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে বাধা বা হস্তক্ষেপ করার জন্য আর কোনো প্রচেষ্টা না করার জন্য দৃঢ়ভাবে সতর্ক করা হচ্ছে।
একজন মার্কিন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, দক্ষিণ ক্যারিবিয়ান সাগরে গাইডেড-মিসাইল ডেস্ট্রয়ার জেসন ডানহামের উপর দিয়ে দুটি ভেনেজুয়েলার এফ-১৬ যুদ্ধবিমান উড়ে যায়। কিন্তু মার্কিন জাহাজটি বিমানগুলোকে আঘাত করেনি।
এর দুদিন আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, মার্কিন সেনাবাহিনী ভেনেজুয়েলা থেকে ট্রেন ডি আরাগুয়া গ্যাংয়ের জন্য মাদক পাচারের অভিযোগে একটি ছোট নৌকার ওপর হামলা চালিয়েছে। মঙ্গলবার তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্টে ট্রাম্প বোমা হামলার সাদা-কালো ড্রোন ফুটেজ শেয়ার করেন।
ট্রাম্প লিখেছেন, এই হামলায় ১১ সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে এবং মার্কিন বাহিনীর কোনো ক্ষতি হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রে যারা মাদক আনার কথা ভাবছেন, তারা দয়া করে এটিকে সতর্কীকরণ হিসেবে ধরে নিন।
সূত্র: আল জাজিরা
