সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
চীন-রাশিয়া-ভারতের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধ হোক: ডোনাল্ড ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আমরা ভারত ও রাশিয়াকে চীনের গভীরতম আঁধারে হারিয়ে ফেলেছি। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) নিজস্ব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া পোস্টে তিনি ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে তিন দেশকেই একটি ‘সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের’ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার মন্তব্য
যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) জন বোল্টন বলেছেন, একসময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর খুব ভালো ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল, তবে সেটা এখন আর নেই। তিনি সতর্ক করে বলেন, এখন ট্রাম্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও, তা বিশ্বনেতাদের ‘সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি’ থেকে রক্ষা করতে পারবে না।
থাইল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী ধনকুবের অনুতিন চার্নভিরাকুল
ব্যবসায়ী ধনকুবের অনুতিন চার্নভিরাকুলকে থাইল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করেছে দেশটির পার্লামেন্ট। গত সপ্তাহে আদালতের রায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা পদচ্যুত হওয়ার পর শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) এই পরিবর্তন এলো। এ নিয়ে দুই বছরের মধ্যে তৃতীয়বারের মতো নতুন প্রধানমন্ত্রী পেলো দেশটি।
গাজার দিকে যাত্রা অব্যাহত রেখেছে সুমুদ ফ্লোটিলা
গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা গাজার দিকে যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। তাদের লক্ষ্য হলো ইসরায়েলের দীর্ঘদিনের অবরোধ ভেঙে সেখানে সাহায্য পৌঁছানো, যেখানে এরই মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা হয়েছে। গত রোববার স্পেনের বার্সেলোনা থেকে জাহাজগুলো যাত্রা শুরু করে। খারাপ আবহাওয়ার কারণে তারা প্রথমে ফিরে যায়, পরে সোমবার আবার যাত্রা শুরু করে।
যুদ্ধের পর ইউক্রেনকে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দেবে ২৬ দেশ: ম্যাক্রোঁ
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ জানিয়েছেন, ইউক্রেনকে যুদ্ধ-পরবর্তীসময়ে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য ২৬টি দেশ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যার আওতায় স্থল, সমুদ্র ও আকাশপথে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হবে। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ইউক্রেনের মিত্রদের এক শীর্ষ সম্মেলনের পর প্যারিসে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির পাশে দাঁড়িয়ে ম্যাক্রোঁ এই ঘোষণা দেন।
পশ্চিমা সেনারা ইউক্রেনে গেলে লক্ষ্যবস্তু হবে: পুতিন
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ইউক্রেনে যদি পশ্চিমা সেনা মোতায়েন করা হয় তবে তারা মস্কোর বৈধ হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠবে। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) ভ্লাদিভোস্তকে এক অর্থনৈতিক ফোরামে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুতিন এই মন্তব্য করেন।
পেন্টাগনকে ‘যুদ্ধ দপ্তর’ করার উদ্যোগ ট্রাম্পের
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নাম বদলে ডিপার্টমেন্ট অব ওয়ার বা যুদ্ধ দপ্তর করার উদ্যোগ নিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মন্ত্রণালয়ের নতুন নামটি দ্বিতীয় বা গৌণ নাম হিসেবে ব্যবহারের জন্য শুক্রবার তিনি একটি নির্বাহী আদেশে সই করবেন। একইসঙ্গে এতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথকে সেক্রেটারি অব ওয়ার বা যুদ্ধমন্ত্রী হিসেবে পরিচিত করার নির্দেশ থাকবে।
মার্কিন যুদ্ধজাহাজের ওপর দিয়ে যুদ্ধবিমান ওড়ালো ভেনেজুয়েলা
আন্তর্জাতিক জলসীমায় মার্কিন নৌবাহিনীর একটি যুদ্ধজাহাজের ওপর দিয়ে দুটি যুদ্ধবিমান উড়িয়েছে ভেনেজুয়েলা। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাতে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ এ তথ্য জানায়। বিবৃতিতে তারা এই কাণ্ডকে অত্যন্ত উসকানিমূলক বলে বর্ণনা করে।
যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন না করলে শুল্ক বসাবেন ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, যেসব প্রযুক্তি কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রে সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে যাবে না তাদের আমদানিকৃত চিপ পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ করা হবে। এই ঘোষণা তিনি দেন প্রযুক্তি খাতের শীর্ষ নির্বাহীদের সঙ্গে নৈশভোজের আগে।
ফিলিস্তিনি ৩ মানবাধিকার সংস্থার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা
ফিলিস্তিনের তিনটি প্রভাবশালী মানবাধিকার সংস্থার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। সংস্থাগুলো হলো আল-হক, ফিলিস্তিনি সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস (পিসিএইচআর) এবং আল-মিজান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে (আইসিসি) ইসরায়েলি নাগরিকদের তদন্ত, গ্রেফতার, আটক বা বিচারের কাজে সরাসরি সহায়তা করায় এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।
এসএএইচ/এএসএম