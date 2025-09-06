দ্রুত নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভে উত্তাল সার্বিয়া

দ্রুত নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভে উত্তাল সার্বিয়া
দ্রুত আগাম নির্বাচনের দাবি ও প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্ডার ভুচিচের ১২ বছরের শাসনের অবসান ঘটানোর আহ্বান জানিয়ে বিক্ষোভ করছেন সার্বিয়ার জনগণ। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় শহর নোভি সাদে সরকারবিরোধী বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ারগ্যাস ও স্টান গ্রেনেড ব্যবহার করেছে দেশটির পুলিশ।
গত বছরের নভেম্বরে নোভি সাদ রেলস্টেশনের ছাদ ধসে পড়ায় ১৬ জনের মৃত্যু হয়। ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কেন্দ্র করেই সরকারের বিরুদ্ধে চলমান অসন্তোষ নতুন মাত্রা পায়। বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, দুর্নীতি ও অবহেলার কারণেই রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো প্রকল্পে এ ধরনের বিপর্যয় ঘটছে।
শুক্রবার রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে শুরু হওয়া মিছিলে বিক্ষোভকারীরা ‘ভুচিচ, পদত্যাগ করো’ স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যান। পরে পুলিশ তাদের লক্ষ্য করে টিয়ারশেল ও স্টান গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। বেটা নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, এর আগে বিক্ষোভকারীরা পুলিশের দিকে বোতল ও ফ্লেয়ার ছুড়ে মারেন।
দিন শেষে এক টেলিভিশন ভাষণে প্রেসিডেন্ট ভুচিচ দাবি করেন, সংঘর্ষে অন্তত ১১ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। তবে বিক্ষোভকারীদের হতাহতের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। ভুচিচ বলেন, আমরা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস হতে দেব না। সার্বিয়া একটি শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল রাষ্ট্র।
তিনি অভিযোগ করেন, এ বিক্ষোভের পেছনে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার হাত রয়েছে। একই সঙ্গে রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সার্বিয়ার বিভিন্ন শহরে তার সমর্থকরা পাল্টা সমাবেশ করবে বলেও জানান।
সার্বিয়াজুড়ে গত ১০ মাস ধরে চলা বিক্ষোভ অধিকাংশ সময় শান্তিপূর্ণ থাকলেও এ মাসের ১৩ তারিখে তা সহিংস মোড় নেয়। সেদিন দেশজুড়ে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে অসংখ্য মানুষ আহত হন। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে সোমবার (১ সেপ্টেম্বর), দুর্ঘটনার ১০ মাস পূর্তিতে আয়োজিত নোভি সাদের আরেকটি সমাবেশে।
অভিযোগ রয়েছে, সরকারপন্থি গোষ্ঠী ও পুলিশ অতি মাত্রায় বলপ্রয়োগ করছে। এমনকি হেফাজতে থাকা অবস্থায় অনেক কর্মীকে মারধর করা হয়েছে। যদিও কর্তৃপক্ষ এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
শিক্ষার্থী, বিরোধী দল ও দুর্নীতিবিরোধী সংস্থাগুলোর অভিযোগ, ভুচিচ ও তার সহযোগীদের সঙ্গে সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রের যোগসূত্র রয়েছে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর দমননীতি চালাচ্ছেন ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রুদ্ধ করছেন। তবে এসব অভিযোগ ভুচিচ বরাবরই অস্বীকার করেছেন।
সূত্র: আল-জাজিরা
