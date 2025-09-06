ভারতে ‘নগ্ন গ্যাং’-এর উৎপাতে আতঙ্কে নারীরা, পুলিশের ড্রোন নজরদারি শুরু
ভারতের উত্তর প্রদেশের মীরাট জেলায় ‘নগ্ন গ্যাং’ নামে পরিচিত একদল দুষ্কৃতের উৎপাতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এই গ্যাংয়ের সদস্যরা নগ্ন অবস্থায় নারীদের নির্জন জায়গায় টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সাম্প্রতিক একটি ঘটনায় বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর নারীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে জানা যায়, কিছুদিন আগে মীরাটের দৌরালা এলাকায় কর্মস্থলে যাওয়ার পথে এক নারীকে মাঠের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দুই ব্যক্তি। তবে সৌভাগ্যবশত তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।
ভুক্তভোগীর চিৎকারে গ্রামবাসী ছুটে গেলেও কাউকে ধরা যায়নি। ওই নারী জানান, হামলার সময় অভিযুক্তরা কোনো পোশাক পরা ছিলেন না।
এ নিয়ে চতুর্থবার এমন ঘটনা ঘটলো বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তবে আগের ঘটনাগুলো সামাজিক লজ্জার ভয়ে প্রকাশ করা হয়নি। এখন বিষয়টি পুলিশের কাছে গেলে তদন্ত শুরু করেছে তারা।
পুলিশ জানিয়েছে, গ্রামাঞ্চলে টহল জোরদার করা হয়েছে এবং ড্রোন দিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন মীরাটের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ বিপিন টাডা।
তিনি বলেন, ড্রোন ও গ্রামবাসীর সহায়তায় আমরা ব্যাপক তল্লাশি চালিয়েছি। নারীদের নিরাপত্তার জন্য এলাকায় নারী পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
গ্রামপ্রধান রাজেন্দ্র কুমার জানান, প্রথমদিকে গ্রামবাসী ঘটনাটিকে গুরুত্ব দেননি। কিন্তু এখন আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। কারণ এ পর্যন্ত শুধু নারীরাই এই গ্যাংয়ের টার্গেট হয়েছেন।
