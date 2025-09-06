পূজার আগেই আসবে বাংলাদেশের ইলিশ, আশায় বুক বেঁধেছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ

পূজার আগেই আসবে বাংলাদেশের ইলিশ, আশায় বুক বেঁধেছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ
হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজার বাকি আর মাত্র কয়েক দিন। তারপরই ঢাকে পড়বে কাঠি। পশ্চিমবঙ্গজুড়ে এ উৎসবে মাতবে মানুষ। কিন্তু পূজার মৌসুমে ইলিশ ছাড়া কি বাঙালির চলে! বিশেষ করে বাংলাদেশের পদ্মা নদীর সুস্বাদু ইলিশ না পেলে অপূর্ণ থেকে যায় সব আয়োজন!
তাই, এ বছরও পশ্চিমবঙ্গের ভোজনরসিক বাঙালিরা আশায় বুক বেঁধেছেন, পূজার আগেই রাজ্যে ঢুকবে বাংলাদেশের ইলিশ। তাদের জন্য সুখবর! সূত্র বলছে, চলতি মাসের মাঝামাঝিই আসতে পারে বাংলাদেশের পদ্মার সুস্বাদু রুপালি ইলিশ।
কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন সূত্রে জানা গেছে, এবারের দুর্গাপূজার আগেই বাংলাদেশ থেকে উপহার হিসেবে ভারতে আসছে তিন হাজার মেট্রিক টন রুপালি ইলিশ।
সূত্র আরও জানিয়েছে, বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ভারতে ইলিশ পাঠানোর জন্য সম্মতি জানিয়েছে। এসব ইলিশ সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে আসতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পেট্রাপোল স্থলবন্দর দিয়ে আসবে ইলিশগুলো।
তবে, বাংলাদেশের ইলিশের সরবরাহের অভাবে এরই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বাজার ছেয়ে গেছে গুজরাটের ইলিশে। স্বাদে-গন্ধে বাংলাদেশের ইলিশের সঙ্গে গুজরাটের ইলিশের তুলনা চলে না। তবে দামের দিক থেকে গুজরাটি ইলিশই সাশ্রয়ী।
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বাজারগুলোতে ৭০০ থেকে ৮০০ গ্রাম এবং ওপরে ১ কেজি ২০০ থেকে ১ কেজি ৩০০ গ্রাম ওজনের গুজরাটি ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে। এক কেজি ওজনের পাইকারি ডিমওয়ালা ইলিশের দাম ৬০০ থেকে ৮০০ রুপি, ডিম ছাড়া ইলিশের দাম ৯০০ থেকে ১ হাজার রুপি। আর বাংলাদেশের এক কেজি থেকে একটু বেশি ওজনের ইলিশের দাম পশ্চিমবঙ্গের মাছ বাজারে ১৯০০-২০০০ রুপি।
এদিকে, চলতি বছর বাংলাদেশে ইলিশের জোগান কম থাকায় পূজার সময় পশ্চিমবঙ্গে পদ্মার ইলিশ আসবে কি না, তা নিয়ে সন্দিহান হাওড়ার ফিশ ইমপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সৈয়দ আনোয়ার মাকসুদ। গত আগস্টে তিনি ইলিশের জন্য বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন।
ডিডি/কেএএ/