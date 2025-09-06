  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫১ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

পেন্টাগনের নাম বদলে ‘যুদ্ধ দপ্তর’ রাখলেন ট্রাম্প
পেন্টাগনের নাম পরিবর্তন করে ‘ডিপার্টমেন্ট অব ওয়ার’ বা যুদ্ধ দপ্তর রাখার জন্য একটি নির্বাহী আদেশে সই করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) হোয়াইট হাউজে সাংবাদিকদের সামনে তিনি বলেন, বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে এটি অনেক বেশি উপযুক্ত নাম। আমাদের কাছে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনী আছে।

মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রীর দাবি/ ভারত দুই মাসের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ক্ষমা চাইবে
ভারতের ওপর শুল্ক ইস্যুতে দুই মাসের মধ্যে দিল্লি ক্ষমা চাইবে ও শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তির টেবিলে ফিরবে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিক। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) মার্কিন বার্তা সংস্থা ব্লুমবার্গকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমার ধারণা, এক-দুই মাসের মধ্যেই ভারত টেবিলে আসবে, ‘সরি’ বলবে ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করবে।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক এখনো ‘খুব ইতিবাচক’: মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বলেছেন, নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন এখনো ‘অত্যন্ত ইতিবাচক’ সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। এই মন্তব্য এমন সময় এলো, যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মোদীর সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

ট্রাম্পের শুল্ক থেকে ছাড় পেলো কোন কোন পণ্য, যোগ হলো কীসে?
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক নির্বাহী আদেশে বেশ কিছু পণ্যে শুল্কছাড় দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে গ্রাফাইট, টাংস্টেন, ইউরেনিয়াম ও সোনার বারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ধাতু।

গাজা সিটির প্রায় ৪০ শতাংশ দখলের দাবি ইসরায়েলের
ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার সবচেয়ে বড় শহর গাজা সিটির প্রায় ৪০ শতাংশ এলাকা দখলে নেওয়ার দাবি করেছে ইসরায়েল। তাছাড়া শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) গাজার সবচেয়ে প্রাচীন ও বৃহত্তম এই নগরীর একাধিক সুউচ্চ ভবন ধ্বংস করে দিয়েছেন ইসরায়েলি সেনারা। সেগুলোর মধ্যে একটি ১২ তলা ও একটি পাঁচতলা ভবন রয়েছে।

পাকিস্তানে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯০৭, সাহায্য পাঠালো যুক্তরাষ্ট্র
পাকিস্তানে টানা বর্ষণ ও ভয়াবহ বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯০৭ জনে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে দেশটির জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এনডিএমএ)। আহত হয়েছেন অন্তত ১ হাজার ৪৪ জন।

পূজার আগেই আসবে বাংলাদেশের ইলিশ, আশায় বুক বেঁধেছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ
হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজার বাকি আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই ঢাকে পড়বে কাঠি। পশ্চিমবঙ্গজুড়ে এই উৎসবে মাতবে মানুষ। কিন্তু পূজার মৌসুমে ইলিশ ছাড়া কি বাঙালির চলে! বিশেষ করে বাংলাদেশের পদ্মা নদীর সুস্বাদু ইলিশ না পেলে অপূর্ণ থেকে যায় সব আয়োজন!

আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারত সফর হঠাৎ স্থগিত হলো কেন?
চলতি মাসে ভারত সফরে যাওয়ার কথা ছিল আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুতাক্কীর। কিন্তু সেই সফর আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিদের বরাতে শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা পিটিআই।

লন্ডনে বিবিসির সাবেক সদরদপ্তরে ভয়াবহ আগুন
লন্ডনের হোয়াইট সিটিতে বিবিসির সাবেক সদরদপ্তরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় রাত ৩টার দিকে নয়তলা হেলিওস ভবনে আগুন লাগে। ভবনটি বর্তমানে ফ্ল্যাট ও রেস্তোরাঁয় রূপান্তরিত হয়েছে।

দ্রুত নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভে উত্তাল সার্বিয়া
দ্রুত আগাম নির্বাচনের দাবি ও প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্ডার ভুচিচের ১২ বছরের শাসনের অবসান ঘটানোর আহ্বান জানিয়ে বিক্ষোভ করছেন সার্বিয়ার জনগণ। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় শহর নোভি সাদে সরকারবিরোধী বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ারগ্যাস ও স্টান গ্রেনেড ব্যবহার করেছে দেশটির পুলিশ।

