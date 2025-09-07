  2. আন্তর্জাতিক

এবার গাজায় যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে সুইডেন-ফ্রান্সে বিক্ষোভ

প্রকাশিত: ১২:৪৮ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এবার গাজায় যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে সুইডেন-ফ্রান্সে বিক্ষোভ
গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে ইসরায়েল/ ফাইল ছবি: এএফপি

গাজায় গণহত্যা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে লন্ডন এবং মরক্কোর পাশাপাশি এবার সুইডেন এবং ফ্রান্সেও হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে। সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে নাগরিক সমাজের বিভিন্ন সংগঠনগুলোর আহ্বানে সাড়া দিয়ে শত শত বিক্ষোভকারী ওডেনপ্ল্যান স্কোয়ারে জড়ো হয়েছেন।

গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধ বন্ধে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বিক্ষোভকারীরা সুইডিশ সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছেন। অপরদিকে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী প্লেস দ্য লা রিপাবলিকের সামনে জড়ো হয়ে ফিলিস্তিনি পতাকা উড়িয়ে গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যা বন্ধের দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে গাজা সিটির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বহুতল ভবনটি গুড়িয়ে দিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। চলমান যুদ্ধে কাছাকাছি সময়ের মধ্যে প্রথম বড় কোনো টাওয়ারকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করলো আইডিএফ।

ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ তার এক্স একাউন্টে ভবনটি ধসে পড়ার একটি ভিডিও প্রকাশ করে ক্যাপশনে লিখেছেন- ‘আমরা হামলা চালিয়ে যাচ্ছি।’

সম্প্রতি গাজায় সামরিক অভিযান আরও বাড়িয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। তাদের দাবি, হামলায় ধংস হয়ে যাওয়া সুসি টাওয়ারটি হামাস ব্যবহার করছিল। যদিও এ দাবি অস্বীকার করেছে হামাস। তবে হামলায় হতাহতের সংখ্যা এখনো পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

অপরদিকে গাজা থেকে ইসরায়েলে রকেট হামলা চালানো হয়েছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে যে, গাজা থেকে দুটি রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি রকেট প্রতিহত করা হয়েছে এবং অন্যটি একটি খোলা স্থানে পড়েছে।

