ইউক্রেনের সরকারি ভবনে হামলা চালিয়েছে রাশিয়া

ইউক্রেনের সরকারি ভবনে হামলা চালিয়েছে রাশিয়া
ইউক্রেনে রাতভর হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এসব হামলায় কিয়েভের একটি প্রধান সরকারি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী ইউলিয়া সভিরিডেনকো লিখেছেন, প্রথমবারের মতো, শত্রুর আক্রমণে সরকারি ভবন, ছাদ এবং ওপরের তলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উদ্ধারকারীরা আগুন নেভাতে কাজ করে যাচ্ছেন। খবর বিবিসির।
কিয়েভের মেয়র ভিটালি ক্লিটসকো বলেছেন, রাশিয়ার ড্রোন হামলার কারণে সরকারি ভবনে আগুন লেগেছে। টেলিগ্রামে এক পোস্টে ক্লিটসকো লিখেছেন, ভবনটি কেন্দ্রীয় পেচেরস্কি জেলায় অবস্থিত।
তিনি বলেছেন, অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা এখনও ঘটনাস্থলে কাজ করছেন। রাজধানীর অন্যত্র, একটি গুদাম, একটি ১৬ তলা আবাসিক ভবন এবং একটি চার তলা ভবনেও হামলা চালিয়েছে রাশিয়া।
রাজধানী কিয়েভে রাতভর রাশিয়ার হামলায় কমপক্ষে দুজন নিহত এবং আরও ১৩ জন আহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে এক বছর বয়সী এক শিশুও রয়েছে। ধ্বংসস্তূপ থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। হামলায় এক তরুণীও প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানা গেছে।
রাশিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে ইউক্রেন। এদিকে কিয়েভের মেয়র ভিতালি ক্লিৎসচকো নিশ্চিত করেছেন যে, পেচেরস্কি জেলায় একটি সরকারি ভবনে রাশিয়ার ড্রোন হামলার পর আগুন ধরে যায়। তবে এসব হামলার বিষয়ে রাশিয়ার পক্ষ থেকে এখনো কোনো মন্তব্য করা হয়নি।
