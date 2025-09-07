বিদ্যুৎখাতে ৬০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা আদানি গ্রুপের
ভারতের শীর্ষ শিল্পপতি গৌতম আদানির নেতৃত্বাধীন আদানি গ্রুপ ২০৩২ অর্থবছরের মধ্যে বিদ্যুৎখাতে প্রায় ৬০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছে। বিনিয়োগের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নবায়নযোগ্য শক্তি, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।
আদানি পাওয়ারের এক উপস্থাপনায় জানানো হয়েছে, ২০৩০ অর্থবছরের মধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষমতা ৫০ জিডব্লিউতে উন্নীত করতে ২১ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হবে।
এই খাতটি পরিচালনা করছে আদানি গ্রিন এনার্জি লিমিটেড, যারা ভারতজুড়ে বৃহৎ আকারের সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে।
আদানি এনার্জি সল্যুউশন লিমিটেড এর মাধ্যমে গ্রুপটি বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ অবকাঠামোতে ১৭ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে।
আদানি পাওয়ার ভারতের বৃহত্তম বেসরকারি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যার প্রকল্প রয়েছে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড এবং তামিলনাড়ুতে।
সূত্র: এনডিটিভি
