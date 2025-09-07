‘টিকটক পর্যটকরা’ নষ্ট করছে ইংল্যান্ডের সুন্দর এক গ্রাম
নয়নাভিরাম এক গ্রাম এখন টিকটক পর্যটকদের কারণে ধ্বংসের ঝুঁকিতে পড়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় কাউন্সিলর। এই পর্যটকরা লাইক ও ক্লিকের জন্য গ্রামের ঐতিহ্যকে ব্যবহার করছে।
ইংল্যান্ডের কটসওল্ড জেলা কাউন্সিলর জন ওয়ারিং বলেন, কটসওল্ডসের ভেনিস নামে পরিচিত বোরটন-অন-দ্য-ওয়াটার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে।
কাউন্সিলর বলেন, মানুষজন এই গ্রামে শুধু তাদের ইনস্টাগ্রাম রিল বা টিকটকের জন্য ভিডিও বানাতে আসে এবং সুন্দর দৃশ্যের স্থানে সেলফি তোলে।
ওয়ারিং বলেন, এ ধরনের পর্যটকদের সাধারণত সেই ঐতিহ্য, সংস্কৃতি বা প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি কোনো আগ্রহ থাকে না, যা তারা শুধু ক্লিক পাওয়ার জন্য ব্যবহার করে। তারা এক ধরনের হিট-অ্যান্ড-রান পর্যটক।
তিনি আরও জানান, শুধু তাই নয় স্থানীয় বাসিন্দারা মৌখিক ও শারীরিক নির্যাতনেরও শিকার হচ্ছেন এবং গ্রামে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। ওয়ারিং আরও বলেন, বোরটন-এ আবর্জনার স্তূপ জমেছে, বিশেষ করে সবুজ তৃণভূমিতে।
তবে তিনি বলেন পর্যটন নিজে কোনো সমস্যা নয়। তার মতে, এটি অতিরিক্ত পর্যটন এবং ফাস্ট ট্যুরিজম-এর সংমিশ্রণ। যেখানে মানুষ শুধু কনটেন্ট তৈরির উদ্দেশ্যে জনপ্রিয় স্থানগুলোতে ভিড় করে।
২০২৪ সালের মে মাসে ওয়ারিং একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যাতে কাউন্সিল পর্যটনকে গ্রামের জন্য একটি সমস্যা হিসেবে মেনে নেয়। কিন্তু ছয়টি ভোটের বিপরীতে চারটি ভোট পেয়ে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়।
ওয়ারিং বলেন, সম্প্রতি ছুটির দিনগুলোতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই বিষয়ে জনগণের অস্থির মনোভাবের একটি চিত্র দেখা গেছে। এটি আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য খুবই ধ্বংসাত্মক এবং গভীরভাবে উদ্বেগজনক।
সূত্র: বিবিসি
এমএসএম