হুথির ড্রোন হামলায় কেঁপে উঠলো ইসরায়েলের বিমানবন্দর, আকাশসীমা বন্ধ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১৫ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ইসরায়েলের রামন বিমানবন্দর/ ছবি: টাইমস অব ইসরায়েল

ইয়েমেন থেকে ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীদের ছোড়া একটি ড্রোন ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর এলাতের ‘রামন’ বিমানবন্দরে আঘাত হেনেছে। এর পরপরই নিজেদের আকাশসীমা বন্ধ ও উড়োজাহাজ চলাচল স্থগিত করে দেয় দখলদার দেশটি। রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এসব তথ্য জানিয়েছে।

গত সপ্তাহে ইয়েমেনের রাজধানী সানায় বিমান হামলা চালিয়ে হুথি সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভার ১২ সদস্যকে হত্যা করে ইসরায়েল। হুতিরা ওই হামলার প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দিয়েছিল। এর মধ্যেই এই হামলার খবর এলো।

ইলাতের রামোন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, ইয়েমেন থেকে ছোড়া একটি ড্রোন লোহিত সাগরের তীরবর্তী শহর এলাতের কাছে রামন বিমানবন্দরের আঘাত হানে। এ ঘটনার পরেই বিমানবন্দরে উড়োজাহাজ উড্ডয়ন ও অবতরণ বন্ধ রাখা হয়েছে। সেই সঙ্গে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কার্যক্রম স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সামাজিকমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে, বিমাবন্দরের টার্মিনাল থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি বের হচ্ছে। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, ইয়েমেন থেকে ছোড়া ড্রোনটি শনাক্ত করতে ব্যর্থতার বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

এদিকে, হুথিদের ড্রোন হামলায় দুজন ইসরায়েলি সামান্য আহত হয়েছেন বলে তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়েছিল দেশটিতে অ্যাম্বুলেন্স সেবাপ্রদানকারী সংস্থা মেগান ডেভিড অ্যাডম। তাদের মধ্যে একজনের গায়ে ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ এসে লাগে ও অন্যজন ভয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে জানা যায়, আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন, যাদের সবাইকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

এর আগে মে মাসে, ইসরায়েলের প্রধান বিমানবন্দরের কাছে আঘাত হানে হুথিদের ছোড়া একটি ক্ষেপণাস্ত্র। ওই হামলায় চারজন সামান্য আহত হয়েছিল বলে জানিয়েছিল স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। সেই সঙ্গে অনেক বিমান সংস্থা কয়েক মাসের জন্য ইসরায়েলে তাদের ফ্লাইট স্থগিত রেখেছিল।

সূত্র: রয়টার্স

