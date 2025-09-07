সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
রাশিয়া-ইউক্রেন বাফার জোনে বাংলাদেশ ও সৌদি থেকে সেনা নেওয়ার পরিকল্পনা
রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে সম্ভাব্য শান্তিচুক্তি হলে দুই দেশের মাঝখানে একটি বাফার জোন গড়ে তোলার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সম্প্রচারমাধ্যম এনবিসি নিউজ জানিয়েছে, এই বাফার জোন পর্যবেক্ষণে নেতৃত্ব দিতে পারে যুক্তরাষ্ট্র, আর নিরাপত্তা নিশ্চিতে সৌদি আরব বা বাংলাদেশের মতো ন্যাটো-বহির্ভূত দেশগুলোর সেনা সদস্য মোতায়েন করা হতে পারে।
আল্লাহর সঙ্গে মুসা (আ.) এর কথা হওয়া পাহাড়ে রিসোর্ট বানাচ্ছে মিশর
জানা গেছে, মিশর সরকার চালু করেছে ‘গ্রেট ট্রান্সফিগারেশন প্রজেক্ট’ নামে এক পর্যটন প্রকল্প, যার আওতায় এই পাহাড়ে তৈরি হচ্ছে বিলাসবহুল হোটেল, ভিলা, শপিংমল, নতুন রাস্তা, বিমানবন্দর এমনকি ক্যাবল কারও। আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সরকার এই প্রকল্পটিকে ‘বিশ্বের সব ধর্মের জন্য মিশরের উপহার’ বলে প্রচার করছে।
মোদীর আমলেই ফুলেফেঁপে উঠেছে ভারতের গরুর মাংস রপ্তানি
ক্ষমতায় আসার আগে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কংগ্রেস সরকারের সময়ে গরুর মাংস রপ্তানির বিরুদ্ধে ব্যাপক সরব হয়েছিলেন। তিনি ব্যঙ্গ করে এই রপ্তানির নাম দিয়েছিলেন ‘পিঙ্ক রেভল্যুশন’ ও দাবি করেছিলেন, কংগ্রেস সরকার দেশের ১৪ শতাংশ মুসলমানকে খুশি করতে এই খাতকে উৎসাহ দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে মোদী ক্ষমতায় আসার পর ভারতের গরু ও মহিষের মাংস রপ্তানি বেড়েছে প্রায় ১৬ শতাংশ।
যুক্তরাজ্যে ফিলিস্তিনপন্থি বিক্ষোভে ব্যাপক ধরপাকড়, ৪ শতাধিক গ্রেফতার
যুক্তরাজ্যে ফিলিস্তিনপন্থি সংগঠন প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে হওয়া বিক্ষোভে ব্যাপক ধরপাকড় চালিয়েছে পুলিশ। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) লন্ডনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভবনের সামনে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। এসময় অন্তত ৪২৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
গাজা সিটিতে একের পর এক ভবন গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইসরায়েল, শিশু হত্যায় নতুন মাত্রা
গাজা সিটিতে ফিলিস্তিনি বাসিন্দাদের জোর করে সরিয়ে দেওয়ার পর ইসরায়েলি সেনারা আবারও একাধিক বহুতল ভবনে হামলা চালিয়েছে। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত একটি মানচিত্রে কয়েকটি উঁচু ভবনকে লক্ষ্যবস্তু ঘোষণা করার পরপরই তাল আল-হাওয়া এলাকায় জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা (ইউএনআরডব্লিউএ)-এর কার্যালয়ের বিপরীতে থাকা ১৫ তলা সাউসি টাওয়ারে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী।
ভারতের পাঞ্জাবে ‘৫০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ’ বন্যা, নিহত ৪৬
ভারতের পাঞ্জাবে ভয়াবহ বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬ জনে। পানির নিচে তলিয়ে গেছে ১ লাখ ৭৫ হাজার হেক্টর কৃষিজমি। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বন্যা মোকাবিলায় এনডিআরএফ, সেনা, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, পাঞ্জাব পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের তৎপরতা চলছে জোরকদমে।
ইউক্রেনের সরকারি ভবনে হামলা চালিয়েছে রাশিয়া
ইউক্রেনে রাতভর হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এসব হামলায় কিয়েভের একটি প্রধান সরকারি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী ইউলিয়া সভিরিডেনকো লিখেছেন, প্রথমবারের মতো, শত্রুর আক্রমণে সরকারি ভবন, ছাদ এবং ওপরের তলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উদ্ধারকারীরা আগুন নেভাতে কাজ করে যাচ্ছেন।
কলকাতায় জন্মদিনের পার্টিতে গিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী
ফের কলকাতার বুকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ। এবার জন্মদিনের পার্টিতে গিয়ে বন্ধুদের হাতে ধর্ষণের শিকার হলেন এক তরুণী। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ কলকাতার হরিদেবপুর থানার অন্তর্গত রিজেন্ট পার্ক এলাকায়। এরই মধ্যেই নির্যাতিতা তরুণী হরিদেবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন দুই বন্ধুর নামে।
পরীক্ষায় সফল রাশিয়ার ক্যানসার ভ্যাকসিন, বাস্তব প্রয়োগের অপেক্ষা
নতুন ভ্যাকসিনটির নাম এন্টারোমিক্স। এটি তৈরি হয়েছে এমআরএনএ প্রযুক্তিতে তৈরি এই ভ্যাকসিন টিউমারের আকার প্রায় পুরোপুরি কমাতে ও শরীরে বিশেষ ধরনের প্রোটিন উৎপাদনের মাধ্যমে ক্যানসার কোষগুলোকে আক্রমণ করতে সাহায্য করে। এমআরএনএ প্রযুক্তির মাধ্যমে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন তৈরি করা হয় ও তারপর এটি বিশ্বব্যাপী পরিচিত লাভ করে।
এআই ধনীদের আরও ধনী করবে, শ্রমিকরা হবে বেকার: জিওফ্রে হিন্টন
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) অন্যতম জনক হিসেবে পরিচিত জিওফ্রে হিন্টন সতর্ক করে বলেছেন, এই প্রযুক্তির উত্থান বিশ্বজুড়ে কোম্পানিগুলোকে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি মুনাফা এনে দেবে, আর তার খেসারত দিতে হবে শ্রমিকদের। বিপুলসংখ্যক মানুষের চাকরি হারানোর ফলে ভয়াবহ বেকারত্ব তৈরি হবে।
