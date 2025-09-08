সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
নেপালের সরকারবিরোধী বিক্ষোভে পুলিশের গুলি, নিহত বেড়ে ১৯
নেপালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধ করার বিরুদ্ধে চলমান বিক্ষোভ রক্তক্ষয়ী রূপ নিয়েছে। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ১৯ জন বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ। কাঠমান্ডু উপত্যকা পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, দুঃখজনকভাবে ১৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাছাড়া প্রায় ১০০ জন চিকিৎসাধীন, যাদের মধ্যে পুলিশ সদস্যও রয়েছেন।
পদত্যাগ করেছেন নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখক পদত্যাগ করেছেন। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলির কাছে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন। সোমবার বিক্ষোভকালে কাঠমান্ডুতে ১৭ জন ও ইটাহরিতে দুজন নিহত হওয়ার পর নৈতিক দায় স্বীকার করে তিনি পদত্যাগ করেছেন।
নেপালে কেন ছড়িয়ে পড়েছে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ
মূলত নেপালে এই বিক্ষোভ শুরু হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদ হিসেবে। কিন্তু সময় গড়াতেই এটিতে যুক্ত হয় সরকারি দুর্নীতির বিষয়টি। গত শুক্রবার থেকে ফেসবুক, ইউটিউব ও এক্সসহ (আগে টুইটার) সরকারিভাবে নিবন্ধিত নয়, এমন ২৬টি প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করে দেয় নেপাল সরকার। এরপর থেকেই সাধারণ ব্যবহারকারীরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েন ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
অবশেষে মণিপুর যাচ্ছেন মোদী, এলাকা শান্ত রাখার নির্দেশ এমএলএদের
মণিপুরে ২০২৩ সালের মে মাসে জাতিগত সংঘাত শুরুর পর প্রথমবারের মতো রাজ্যটিতে যাচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে তার এই সফরের আগে রাজ্যের শাসকজোটের এমএলএদের নিজ নিজ এলাকায় শান্ত পরিবেশ বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ফিলিস্তিনি বন্দিদের পর্যাপ্ত খাবারও দিচ্ছে না ইসরায়েল
ইসরায়েলের সুপ্রিম কোর্ট রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) এক ঐতিহাসিক রায়ে জানিয়েছেন, দেশটির সরকার ফিলিস্তিনি বন্দিদের ন্যূনতম খাদ্য সরবরাহ থেকেও বঞ্চিত করেছে। আদালত নির্দেশ দিয়েছেন, বন্দিদের জন্য উন্নত মানের খাবারসহ নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের প্রায় ২৩ মাসে এই প্রথম ইসরায়েলের আদালত দেশটির সরকারের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে এভাবে রায় দিলেন।
জেরুজালেমে বাসস্ট্যান্ডে গুলি, নিহত ৫
জেরুজালেম শহরের উপকণ্ঠে এক বাসস্ট্যান্ডে বন্দুকধারীদের গুলিতে পাঁচজন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে ইসরায়েলের অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস। পুলিশ জানায়, ঘটনাস্থলে হামলাকারী দুজনকেও গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে হামলাকারীদের পরিচয় বা হামলার উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়। ফিলিস্তিনের সশস্ত্র সংগঠন হামাস এ হামলার প্রশংসা করলেও আনুষ্ঠানিকভাবে দায় স্বীকার করেনি।
হামাসকে ‘শেষ সতর্কবার্তা’ দিলেন ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) হামাসকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, গাজার জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে চুক্তি এখনই মেনে নিতে হবে। ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে লিখেছেন, ইসরায়েল আমার শর্ত মেনে নিয়েছে। এখন হামাসেরও মেনে নেওয়ার সময় এসেছে। আমি এর আগে হামাসকে পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছি। এটাই আমার শেষ সতর্কবার্তা।
আলোচনার জন্য প্রস্তুত হামাস
ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতি চুক্তির লক্ষ্যে দেওয়া কিছু প্রস্তাবের পর তারা ‘অবিলম্বে আলোচনা টেবিলে বসতে প্রস্তুত।’ গাজায় বন্দিদের মুক্তির জন্য চুক্তি মেনে নিতে হামাসকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘শেষ সতর্কবার্তা’র পরেই সংগঠনটি তাদের প্রস্তুতির কথা জানিয়েছে।
গাজা ধ্বংস হবে: ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী
ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, আজ এক ‘ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়’ গাজায় আঘাত হানবে এবং হামাসের লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করে দেবে। তিনি সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে লিখেছেন, আজ গাজার আকাশে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানবে, আর সন্ত্রাসীদের মাথার ওপরের ছাদগুলো কেঁপে উঠবে। বন্দিদের মুক্তি দাও এবং অস্ত্র নামিয়ে রাখো নইলে গাজা ধ্বংস হবে এবং তোমরা নিশ্চিহ্ন হবে।
কীসের ‘ব্যর্থতায়’ পদত্যাগ করছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী?
গত কয়েক দশক ধরে স্থিতিশীল অর্থনীতি থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে জাপানে মূল্যস্ফীতি প্রায় তিন শতাংশে পৌঁছেছে। বিদেশি কর্মী ও পর্যটকদের আগমন বাড়ায় বর্ধিত অভিবাসনবিরোধী মনোভাব, ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে অনিশ্চিত বাণিজ্য সম্পর্ক এবং শুল্ক আরোপের হুমকি জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বাড়িয়েছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে রাজনৈতিক কেলেঙ্কারি, চালের সংকট ও নির্বাচনে বড় ধরনের পরাজয়।
এসএএইচ