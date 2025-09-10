  2. আন্তর্জাতিক

মার্কিন আইনপ্রণেতা

নেতানিয়াহুকে নিয়ন্ত্রণ করতে ট্রাম্প অত্যন্ত দুর্বল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৬ এএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নেতানিয়াহুকে নিয়ন্ত্রণ করতে ট্রাম্প অত্যন্ত দুর্বল
ছবি: এএফপি (ফাইল)

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে সংযত করতে না পারায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর সমালোচনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের কংগ্রেস সদস্য লয়েড ডগেট। কাতারে ইসরায়েলের হামলার পর তিনি এই মন্তব্য করেন।

ডগেট তার এক্স' (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, নেতানিয়াহু যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যাপারে একদমই আগ্রহী নন।

তিনি আরও বলেন, তাকে সংযত করার জন্য ট্রাম্প খুবই দুর্বল। একই সঙ্গে এই অঞ্চলের অংশীদারদের সঙ্গে আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও ট্রাম্প খুবই দুর্বল।

ডেমোক্রেটিক দলের অনেকেই কাতারে ইসরায়েলের এই হামলার নিন্দা জানিয়েছেন।

মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের পরিধি ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। কাতারের রাজধানী দোহায় সাম্প্রতিক হামলার ঘটনাটি তারই সর্বশেষ উদাহরণ।

বছর দুয়েক ধরে ফিলিস্তিনের গাজায় প্রতিদিনই বোমাবর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। নিয়মিত হামলা করছে লেবানন, সিরিয়া, ইয়েমেনেও।

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।