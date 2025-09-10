কাতারে ইসরায়েলের হামলা আমার সিদ্ধান্ত ছিল না: ট্রাম্প
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কাতারে ইসরায়েলের হামলার দায় থেকে নিজেকে আরও দূরে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি তার এক পূর্ববর্তী বিবৃতির সঙ্গে একটি নতুন সংযোজন পোস্ট করে স্পষ্ট করেছেন যে, হামলাটির সিদ্ধান্ত ইসরায়েলের নেতা নিয়েছেন এবং যুক্তরাষ্ট্র এটি সম্পর্কে এত দেরিতে জানতে পেরেছিল যে কোনো হস্তক্ষেপ করা সম্ভব ছিল না।
আজ ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে লিখেছেন, এটি ছিল প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর নেওয়া একটি সিদ্ধান্ত, এটি আমার সিদ্ধান্ত ছিল না।
ট্রাম্প আরও বলেন, তার প্রশাসন যখন এই হামলা সম্পর্কে জানতে পারে এবং কাতারের কর্তৃপক্ষকে জানায়, তখন হামলাটি বন্ধ করার জন্য আর কিছুই করার ছিল না।
ট্রাম্প লিখেছেন, আমি তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফকে নির্দেশ দিয়েছিলাম কাতারিদের আসন্ন হামলা সম্পর্কে অবহিত করতে, যা তিনি করেছিলেন। তবে দুর্ভাগ্যবশত, হামলাটি বন্ধ করার জন্য অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল।
প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওকে কাতারের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি চূড়ান্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। দুই দেশের মধ্যে এরই মধ্যে একটি চুক্তি রয়েছে, যা ট্রাম্প মে মাসে কাতার সফরের সময় সংশোধন করেছিলেন।
সূত্র: সিএনএন
এমএসএম