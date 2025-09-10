ইসরায়েলি হামলাকে ‘রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস’ বললেন কাতারের প্রধানমন্ত্রী

ইসরায়েলি হামলাকে ‘রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস’ বললেন কাতারের প্রধানমন্ত্রী
দোহায় ইসরায়েলের হামলার বর্ণনা দিতে গিয়ে কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুলরহমান বিন জসিম আল-থানি বেশ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।
তিনি বলেন, এই হামলাকে আমরা কেবল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস হিসেবেই বর্ণনা করতে পারি। তিনি আরও বলেন, এটি পুরো অঞ্চলের জন্য একটি বার্তা যে, এখানে একটি বেপরোয়া শক্তি রয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী জানান, হামলার ১০ মিনিট পর যুক্তরাষ্ট্র কাতারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তিনি আরও বলেন, ইসরায়েল এমন অস্ত্র ব্যবহার করেছে যা রাডারে ধরা পড়েনি।
ইসরায়েলি কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন যে, হামলায় ১০টিরও বেশি যুদ্ধবিমান ব্যবহার করা হয়েছে।
ইসরায়েলের কাছে রাডার ফাঁকি দিতে সক্ষম মার্কিন স্টিলথ এফ-৩৫ আই যুদ্ধবিমান রয়েছে, যা জুনে ইরানে ইসরায়েলি হামলার সময় তেহরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ভেদ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল।
সূত্র: সিএনএন
এমএসএম