রুশ ড্রোন ভূপাতিত করলো পোল্যান্ড
পোল্যান্ডের আকাশসীমায় প্রবেশ করা একটি ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর প্রথমবার পোল্যান্ডের আকাশসীমায় রুশ ড্রোন গুলি করে ভূপাতিত করলো দেশটির সেনারা। এই ঘটনার পর নিরাপত্তাজনিত কারণে চারটি বিমানবন্দর বন্ধ ঘোষণা করা হয়। খবর বিবিসির।
ন্যাটোর সদস্যভুক্ত দেশটির সশস্ত্র বাহিনী জানিয়েছে, বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ভোরে পোল্যান্ডের আকাশসীমায় প্রবেশ করা রুশ ড্রোনগুলো গুলি করে ভূপাতিত করা হয়েছে।
এ ঘটনায় পোল্যান্ড ও ন্যাটোর বিমান বাহিনী যৌথভাবে অভিযানে অংশ নেয়। সকালে অভিযান শুরুর পর পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক ঘটনাস্থল থেকে টুইটারে জানান, পোল্যান্ডের আকাশসীমা একাধিকবার লঙ্ঘনের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযান চলছে।
কিয়েভে অবস্থানরত বিবিসির সংবাদদাতার ভাষ্য অনুযায়ী, রুশ ড্রোনের এভাবে অনুপ্রবেশের ঘটনা পোল্যান্ড ও ন্যাটোর জন্য একেবারেই নতুন অভিজ্ঞতা।
ড্রোন শনাক্ত হওয়ার পর নিরাপত্তার স্বার্থে পোল্যান্ড চারটি বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়।
টিটিএন