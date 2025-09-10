  2. আন্তর্জাতিক

সংবাদ সম্মেলনের সময় মঞ্চে লুটিয়ে পড়লেন সুইডেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২৭ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সংবাদ সম্মেলনের সময় মঞ্চে লুটিয়ে পড়লেন সুইডেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী
ছবি: ভিডিও থেকে সংগৃহীত

দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনেই সংবাদ সম্মেলনের মঞ্চে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন সুইডেনের নবনিযুক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী এলিসাবেত লান। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) এই ঘটনা ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী উলফ ক্রিস্টারসন এবং ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট পার্টির নেত্রী এব্বা বুশের সঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন ৪৮ বছর বয়সী লান। সে সময় হঠাৎ করেই তিনি মঞ্চে লুটিয়ে পড়েন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, অন্য এক কর্মকর্তার বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনার সময় হঠাৎ তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে স্বচ্ছ লেকটার্নের ওপর পড়ে যান এবং পরে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন।

ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই এব্বা বুশ দৌড়ে তার কাছে যান। অন্য কর্মকর্তারা ও সাংবাদিকরাও সাহায্যে এগিয়ে আসেন। কয়েক মুহূর্ত তিনি অচেতন ছিলেন। পরে নিরাপত্তাকর্মীরা তাকে সহায়তা করেন। কিছুক্ষণ পরেই লান পুনরায় সংবাদ সম্মেলনে ফিরে এসে ঘটনাটি ব্যাখ্যা করেন।

তিনি সাংবাদিকদের বলেন, এটা অন্যদিনের মতো একেবারেই স্বাভাবিক ছিল না। রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ নেমে গেলে এমনটা ঘটতে পারে।

তবে এর কিছুক্ষণ পরই তিনি আবার কক্ষ ত্যাগ করেন। তার গুরুতর কোনো শারীরিক সমস্যা হয়নি বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে চিকিৎসা নিয়েছেন কি না তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এই ঘটনার পর প্রশ্নোত্তর পর্ব বাতিল করে সংবাদ সম্মেলন সমাপ্ত করা হয়।

সোমবার পদত্যাগ করা প্রাক্তন মন্ত্রী আ্যাকো আঙ্কারবার্গ জোহানসনের জায়গায় সেদিনই এলিসাবেত লানকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। জোহানসন তিন বছর ধরে দায়িত্বে ছিলেন এবং ১৯৮৬ সাল থেকে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট দলের সঙ্গে যুক্ত।

দীর্ঘদিনের ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট দলের সদস্য লান ২০১৯ সাল থেকে গোথেনবার্গে পৌর কাউন্সিলর হিসেবে কাজ করেছেন। লিঙ্কডইনের প্রোফাইল অনুযায়ী, তিনি শান্তি ও উন্নয়ন অধ্যয়ন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। এছাড়া তিনি মন্ত্রিপরিষদ দপ্তরের উপপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং স্বাস্থ্যসেবা দায়িত্ব বিষয়ক অনুসন্ধানে অংশ নিয়েছেন।

সূত্র: সিএনএন, এনডিটিভি

টিটিএন

