দুদিন বন্ধ থাকার পর ফের চালু হলো নেপালের ত্রিভুবন বিমানবন্দর
রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দুদিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় চালু হয়েছে নেপালের ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (টিআইএ)। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
টিআইএর সিভিল এভিয়েশন অফিসের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কমিটির বৈঠকের পর বুধবার থেকে কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে গত ৯ সেপ্টেম্বর থেকে স্থগিত থাকা সব ধরনের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট এখন থেকে চালু করা যাবে।
যাত্রীদের তাদের নিজ নিজ এয়ারলাইনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে টিকিট ও লাগেজ সংক্রান্ত বিষয়সহ সর্বশেষ সময়সূচি জেনে নিতে বলা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা থেকে শুরু হওয়া এই বন্ধের পেছনে কারণ ছিল ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা ও সহিংসতা। জেন জি নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভ সহিংস রূপ নিলে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ ঘটে। বিশেষ করে গোঠাটার এলাকায় সংঘটিত কয়েকটি ঘটনায় বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়।
বন্ধকালীন সময়ে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নেপালি সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।
সূত্র: দ্য হিমালয়ান
এসএএইচ