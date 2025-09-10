  2. আন্তর্জাতিক

দুদিন বন্ধ থাকার পর ফের চালু হলো নেপালের ত্রিভুবন বিমানবন্দর

প্রকাশিত: ০৬:২০ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দুদিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় চালু হয়েছে নেপালের ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (টিআইএ)/ ছবি: দ্য হিমালয়ান

রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দুদিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় চালু হয়েছে নেপালের ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (টিআইএ)। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

টিআইএর সিভিল এভিয়েশন অফিসের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কমিটির বৈঠকের পর বুধবার থেকে কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে গত ৯ সেপ্টেম্বর থেকে স্থগিত থাকা সব ধরনের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট এখন থেকে চালু করা যাবে।

যাত্রীদের তাদের নিজ নিজ এয়ারলাইনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে টিকিট ও লাগেজ সংক্রান্ত বিষয়সহ সর্বশেষ সময়সূচি জেনে নিতে বলা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা থেকে শুরু হওয়া এই বন্ধের পেছনে কারণ ছিল ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা ও সহিংসতা। জেন জি নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভ সহিংস রূপ নিলে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ ঘটে। বিশেষ করে গোঠাটার এলাকায় সংঘটিত কয়েকটি ঘটনায় বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়।

বন্ধকালীন সময়ে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নেপালি সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।

সূত্র: দ্য হিমালয়ান

