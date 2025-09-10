নেপালে অস্থিরতার সুযোগে জেল থেকে পালিয়েছে ১৩ হাজারেরও বেশি বন্দি

নেপালে অস্থিরতার সুযোগে জেল থেকে পালিয়েছে ১৩ হাজারেরও বেশি বন্দি
নেপালে চলমান সহিংসতা ও ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে কারাগার ভেঙে পালিয়েছে ১৩ হাজারেরও বেশি বন্দি। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জেন-জি আন্দোলনের সময় সহিংস পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যান তারা।
নেপাল পুলিশের মুখপাত্র ও ডিআইজি বিনোদ ঘিমিরে জানিয়েছেন, দেশজুড়ে সংশোধনাগারগুলো থেকে মোট ১৩ হাজার ৫৭২ জন বন্দি পালিয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন মামলার তদন্তে পুলিশ হেফাজতে থাকা আরও ৫৬০ জন আটকও পালাতে সক্ষম হয়েছে।
ঘিমিরে বলেন, এই পালানোর ঘটনাগুলো ঘটেছে মঙ্গলবার জেন-জেড বিক্ষোভকারীদের ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও ব্যাপক বিশৃঙ্খলার মধ্যে।
সূত্র: খবরহাব
