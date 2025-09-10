  2. আন্তর্জাতিক

নেপালে অস্থিরতার সুযোগে জেল থেকে পালিয়েছে ১৩ হাজারেরও বেশি বন্দি

প্রকাশিত: ০৮:১০ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে জারি করা নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে রাস্তায় যাত্রীদের পরিচয়পত্র ও নথিপত্র পরীক্ষা করছেন সেনা সদস্যরা/ ছবি: এএফপি

নেপালে চলমান সহিংসতা ও ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে কারাগার ভেঙে পালিয়েছে ১৩ হাজারেরও বেশি বন্দি। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জেন-জি আন্দোলনের সময় সহিংস পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যান তারা।

নেপাল পুলিশের মুখপাত্র ও ডিআইজি বিনোদ ঘিমিরে জানিয়েছেন, দেশজুড়ে সংশোধনাগারগুলো থেকে মোট ১৩ হাজার ৫৭২ জন বন্দি পালিয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন মামলার তদন্তে পুলিশ হেফাজতে থাকা আরও ৫৬০ জন আটকও পালাতে সক্ষম হয়েছে।

ঘিমিরে বলেন, এই পালানোর ঘটনাগুলো ঘটেছে মঙ্গলবার জেন-জেড বিক্ষোভকারীদের ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও ব্যাপক বিশৃঙ্খলার মধ্যে।

