পোল্যান্ডে রুশ ড্রোন ভূপাতিত করলো ন্যাটো
পোল্যান্ডের আকাশসীমায় অনুপ্রবেশকারী একাধিক রুশ ড্রোন গুলি করে ভূপাতিত করেছে পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর যুদ্ধবিমান। এটি ছিল ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর প্রথমবারের মতো ন্যাটোর পক্ষ থেকে কোনো গুলি চালানো। পোল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডসের যুদ্ধবিমান এ অভিযানে অংশ নেয়, যাদের সহায়তা করে ইতালি, জার্মানি ও ন্যাটোর বহুজাতিক বাহিনী।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ভোরে সংঘটিত এ ঘটনায় জোটটি মস্কোর বিরুদ্ধে ‘অত্যন্ত বিপজ্জনক’ আচরণের অভিযোগ তুলেছে, যা ইউরোপে উত্তেজনাকে এক নতুন মাত্রায় নিয়ে গেছে।
এদিন পোলিশ সংসদে ভাষণ দিতে গিয়ে দেশটির প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক বলেন, যদিও আমরা যুদ্ধাবস্থায় আছি বলার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এতটা সংঘাতের কাছাকাছি আর কখনও আসিনি। তিনি আরও বলেন, দেশটি এমন এক শত্রুর মুখোমুখি হয়েছে, যে তার বৈরী মনোভাব লুকাচ্ছে না।
টাস্ক আরও জানান, পোল্যান্ড ন্যাটোর চুক্তির ৪ নম্বর অনুচ্ছেদ কার্যকর করেছে। এর ফলে জোটটির মূল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা বৈঠকে বসবে ও পরিস্থিতি মোকাবিলায় পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করবে।
অন্যদিকে, রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তাদের হামলার লক্ষ্য ছিল ইউক্রেন। পোল্যান্ডের ভেতরে কোনো লক্ষ্যবস্তু ধ্বংসের পরিকল্পনা ছিল না।
তবে ন্যাটো মহাসচিব মার্ক রুটে স্পষ্ট করে বলেন, পোল্যান্ডের আকাশসীমা লঙ্ঘন কোনো ‘বিচ্ছিন্ন ঘটনা’ নয়। এটি ইচ্ছাকৃত হোক বা না হোক, এটি সম্পূর্ণ বেপরোয়া, সম্পূর্ণ বিপজ্জনক।
রুটে আরও বলেন, এ ঘটনায় ন্যাটোর প্রতিক্রিয়া ছিল ‘অত্যন্ত সফল’ ও এটি প্রমাণ করে যে জোট নিজেদের প্রতিটি ইঞ্চি ভূখণ্ড রক্ষা করতে সক্ষম এবং তা করবেও।
তিনি আরও জানান, পুরো অভিযানে পোল্যান্ডের এফ-১৬ ও নেদারল্যান্ডসের এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান, ইতালির আর্লি ওয়ার্নিং বিমান, জার্মানির প্যাট্রিয়ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও ন্যাটোর একটি রিফুয়েলিং বিমান অংশ নেয়।
সূত্র: সিএনএন
এসএএইচ