সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
নেপালের পরিস্থিতি দেখে দুশ্চিন্তায় মোদী
নেপালে সরকারবিরোধী বিক্ষোভে সহিংসতা দেখে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটির বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনাও করেছেন তিনি।
শিবিরকে অভিনন্দন জানিয়ে দেওয়া পোস্ট সরিয়ে নিয়েছে পাকিস্তান জামায়াত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে (ডাকসু) বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঐতিহাসিক বিজয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন জামায়াত-ই-ইসলাম পাকিস্তানের আমির হাফিজ নাঈমুর রহমান। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সংগঠনের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে তার বক্তব্য প্রকাশ করা হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পোস্টটি আর পেজে দেখা যায়নি।
অবশেষে খোঁজ মিললো ক্ষমতাচ্যুত নেপালি প্রধানমন্ত্রীর
অবশেষে খোঁজ মিললো নেপালের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলির। তিনি এখনো নেপালেই রয়েছেন। সামরিক বাহিনীর সুরক্ষায় শিবপুরী এলাকায় রয়েছেন ওলি। সেখান থেকে জেন জি বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্যে বার্তাও দিয়েছেন তিনি। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) নেপালি সংবাদমাধ্যম খবর হাবের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
নেপালে অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান হতে সাবেক প্রধান বিচারপতির সম্মতি
নেপালে জেন জি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকের পর অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিতে সম্মতি দিয়েছেন সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় চলা জুম বৈঠকে জেন জি প্রতিনিধিরা অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান হিসেবে কার্কির নাম প্রস্তাব করা এবং এই প্রক্রিয়ায় নেপালের সেনাপ্রধান অশোক সিগডেলের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করার বিষয়ে সম্মত হন।
এবার ভারতে আন্দোলন শুরু
জেন জি বিক্ষোভে নেপাল যখন উত্তাল, ঠিক সেই সময় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে প্রতিবেশী ভারতেও। দেশটির বিহার রাজ্যে রাস্তায় নেমেছেন হাজার হাজার চাকরিপ্রত্যাশী। তাদের আন্দোলনে অচল হয়ে পড়েছে শহরের বেশ কিছু রাস্তা। জানা যায়, চতুর্থ দফা শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (টিআরই-৪) ঘিরে তীব্র উত্তেজনা দেখা দিয়েছে বিহারে।
জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কা, আগস্টে বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বরে নেপাল: অক্টোবরে কে?
গত কয়েক বছর দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে উথাল-পাথাল শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা একের পর এক সরকারকে গদিছাড়া করছে জনগণ; আরও নির্দিষ্ট করে বললে জেনারেশন জেড বা তরুণ প্রজন্ম। এর ধারা শুরু হয়েছিল ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কা থেকে; এরপর বাংলাদেশ, সবশেষ যোগ হয়েছে নেপাল।
আমাদের আন্দোলন ‘হাইজ্যাক’ হয়ে গেছে
কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ অস্থিরতার মুখোমুখি হয়েছে নেপাল। পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজধানী কাঠমান্ডুর রাস্তায় টহল শুরু করেছে সেনাবাহিনী। সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) অগ্নিসংযোগ ও সহিংসতায় রূপ নেয়। এর জেরে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন।
পোল্যান্ডের আকাশে ১৯ ড্রোন অনুপ্রবেশ করেছে: প্রধানমন্ত্রী টাস্ক
পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) গভীর রাত থেকে ভোর পর্যন্ত দেশটির আকাশসীমায় অন্তত ১৯টি ড্রোন অনুপ্রবেশ করেছে। এ ঘটনায় দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে চরম উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
চীন-ভারতের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপে ইইউকে ট্রাম্পের আহ্বান
ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ থামাতে এবার ভিন্নধর্মী পদক্ষেপ নিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নকে (ইইউ) চীন ও ভারতের পণ্যে সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার আহ্বান জানিয়েছেন। ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ বন্ধ করতে চাপ প্রয়োগের অংশ হিসেবে তিনি এই আহ্বান জানিয়েছেন বলে এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেওয়া ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র বিবিসিকে এ তথ্য জানিয়েছে।
কাতারে হামলার পর বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়েছে
কাতারে ইসরায়েলি হামলা ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাশিয়ান তেল ক্রেতাদের ওপর শুল্ক আরোপের আহ্বানের পর বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়েছে। তবে দুর্বল চাহিদা ও বাজারের সামগ্রিক মনোভাবের কারণে এই বৃদ্ধির গতি সীমিত ছিল।
এসএএইচ