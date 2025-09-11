গাজায় একদিনে আরও কমপক্ষে ৭০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা

গাজায় একদিনে আরও কমপক্ষে ৭০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা
ইসরায়েলি বাহিনী গাজা উপত্যকায় বর্বর বোমা হামলা চালিয়েই যাচ্ছে। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) দখলদার বাহিনীর হামলায় অবরুদ্ধ এই উপত্যকায় অন্তত ৭০ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও বহু মানুষ। আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
গাজার লোকজন জোর করে অন্যত্র সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েল। এতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মানবাধিকার ও মানবিক সংস্থাগুলো। ইসরায়েল গাজা শহরের ১০ লাখ মানুষকে দক্ষিণে চলে যেতে বলেছে, যেখানে এরই মধ্যে অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তাহীন অবস্থা বিরাজ করছে।
২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত অন্তত ৬৪ হাজার ৬৫৬ জন নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে আরও এক লাখ ৬৩ হাজার ৫০৩ জন। ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও কয়েক হাজার মানুষের আটকা থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে।
গাজার পাশাপাশি ইয়েমেনেও হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। সেখানে বিমান হামলায় মারা গেছেন আরও অন্তত ৩৫ জন। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ইয়েমেনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সানা ও আল-জাওফে ইসরায়েলি আগ্রাসনে ১৩১ জন আহত হয়েছে। তবে এখনো উদ্ধারকাজ চলছে, হতাহতদের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।
দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, বিমান হামলায় সানার আল-তাহরির এলাকায় ঘরবাড়ি, শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৬০ নম্বর সড়কে অবস্থিত একটি চিকিৎসাকেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
এছাড়া আল-জাওফের রাজধানী আল-হাজমে সরকারি কমপাউন্ডও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বোমাবর্ষণে সৃষ্ট আগুন নেভাতে এবং ধ্বংসস্তূপ থেকে জীবিতদের উদ্ধার করতে বেসামরিক প্রতিরক্ষা দলগুলো কাজ করছে বলেও জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।
টিটিএন