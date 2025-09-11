সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
ট্রাম্পকে জেট উপহার ও মার্কিন ঘাঁটিও কাতারকে রক্ষা করতে পারলো না
কাতার যদি ভাবতো যে তারা ইসরায়েলের হামলা থেকে সুরক্ষিত, তবে সেটি হয়তো খুব একটা অযৌক্তিক হতো না।
নেপালে পলাতক হাজার হাজার কয়েদি, নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ
নেপালে বিক্ষোভের সময় কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া কয়েদিদের মধ্যে প্রায় ২০০ জনকে পুনরায় গ্রেফতার করেছে নেপালি সেনাবাহিনী। তবে এখনো পলাতক রয়েছে হাজার হাজার।
নাসার মহাকাশ কর্মসূচিতে চীনা নাগরিকদের নিষেধাজ্ঞা
যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা চীনা নাগরিকদের তাদের স্পেস প্রোগ্রামে (মহাকাশ কর্মসূচি) কাজ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এমনকি যাদের বৈধ মার্কিন ভিসা রয়েছে, তারাও নাসার কোনো সুবিধা, উপকরণ বা নেটওয়ার্কে প্রবেশাধিকার পাচ্ছেন না।
নেপালের সংকট দক্ষিণ এশিয়া ও বিশ্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?
নেপালের সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলি দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে রাজধানী কাঠমান্ডুতে আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া তরুণদের ব্যঙ্গ করে বলেন, নিজেদের জেনারেশন জেড বলে দাবি করলেই কি যা খুশি দাবি করা যায়?
নেপালে কারাগারে সেনাবাহিনীর গুলিতে দুই বন্দি নিহত
নেপালের রামেছাপ জেলা কারাগারে সেনাবাহিনীর গুলিতে দুইজন নিহত হওয়ার খবর জানিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী।
কাতারকে সংহতি জানাতে দোহায় শাহবাজ শরিফ
ইসরায়েলের বিমান হামলার পর কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানিকে সংহতি জানাতে একদিনের সফরে দোহায় পৌঁছেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ।
নেপালে অস্থিরতায় নতুন দুশ্চিন্তায় ভারত
কয়েক বছরের ব্যবধানে দক্ষিণ এশিয়ার তিন দেশের সরকারের পতন ঘটে। ঘটনাগুলো প্রায় একই ধাঁচের। সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার ক্ষোভ থেকে বিক্ষোভ এবং ক্ষমতাসীন দলের চরম পরিণতি। সম্প্রতি ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী তৃতীয় দেশ হিসেবে সহিংস আন্দোলনে সরকার পতনের মুখ দেখলো নেপাল।
দার্জিলিংয়ের নেপাল সীমান্ত বন্ধ করলো ভারত
ইন্দো-নেপাল সীমান্ত বন্ধ করেছে ভারত। জেন জি আন্দোলনের আঁচ যেন নেপাল পেরিয়ে ভারতে না আসে সেজন্য পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিংয়ের পানিট্যাংকি ইন্দো-নেপাল সীমান্ত দিয়ে অস্থায়ীভাবে যান চলাচল বন্ধ করা হয়েছে এবং কড়া নিরাপত্তা জারি করা হয়েছে। ওই অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ করেছে।
চার্লি হত্যাকে ‘অন্ধকার মুহূর্ত’ বলে উগ্র বামদের দুষলেন ট্রাম্প
যুক্তরাষ্ট্রের উটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে এক অনুষ্ঠানে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন কনজারভেটিভ অ্যাকটিভিস্ট চার্লি কার্ক। তিনি ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একজন প্রভাবশালী মিত্র। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আউটডোর ডিবেট আয়োজনের জন্য পরিচিত ছিলেন তিনি। খবর বিবিসির।
টুইন টাওয়ারে হামলার ২ যুগ: ইসরায়েল আগেই জানত ভয়াবহতার কথা!
টুইট টাওয়ারে হামলার প্রায় দুই যুগ পেরিয়ে গেছে। প্রায় ২৪ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রে চারটি যাত্রীবাহী প্লেন ছিনতাই করে সেগুলো দিয়ে আঘাত হানা হয় নিউইয়র্কের দুটি আকাশচুম্বী ভবনে। ওই ঘটনায় প্রাণ হারান কয়েক হাজার মানুষ। এই হামলা ছিল শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ হামলাগুলোর একটি। শুধু যুক্তরাষ্ট্রই নয়, গোটা বিশ্ব চমকে গিয়েছিল ঘটনার ভয়াবহতায়।
এমএসএম/জেআইএম