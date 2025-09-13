  2. আন্তর্জাতিক

ভারী বৃষ্টিতে হেলিকপ্টার রেখে গাড়িতে গন্তব্যে গেলেন মোদী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:২৩ পিএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভারী বৃষ্টিতে হেলিকপ্টার রেখে গাড়িতে গন্তব্যে গেলেন মোদী
ছবি: এএফপি (ফাইল)

মণিপুরের ইমফলে গেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০২৩ সালের জাতিগত সহিংসতার পর এই প্রথমবারের মতো তিনি রাজ্যটিতে গেলেন।

২০২৩ সালের মে মাসে মণিপুরে মেইতেই ও কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত সংঘর্ষ শুরু হয়। এই সহিংসতায় ২৫০ জনের বেশি মানুষ নিহত হন এবং প্রায় ৬০ হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে, যাদের এখনো অস্থায়ী ত্রাণশিবিরে রাখা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর প্রথম গন্তব্য ছিল পাহাড়ি অঞ্চলের চুরাচাঁদপুর শহরের পিস গ্রাউন্ড। পরবর্তী গন্তব্য ইমফলের ঐতিহাসিক কাংলা ফোর্ট।

আবহাওয়া খারাপ থাকায় প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয় যে হেলিকপ্টারে চুরাচাঁদপুর যাওয়া সম্ভব নয়। নির্ধারিত সমাবেশস্থলে সড়কপথে যেতে সময় লাগে প্রায় দেড় ঘণ্টা।

সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী নিজেই সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি সড়কপথেই চুরাচাঁদপুর যাবেন, সময় যতোই লাগুক না কেন। এবং তিনি তাই করেছেন।

সূত্র: এনডিটিভি

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।