সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
শীতল নেপালের উত্তপ্ত রাজনীতি
হিমালয়ের দেশ নেপাল, যেখানে বরফের চূড়া সারাবছরই শীতলতা ছড়ায়। কিন্তু দেশটির রাজনৈতিক চিত্র যেন ঠিক তার বিপরীত। অস্থিরতা, আন্দোলন, গৃহযুদ্ধ, সরকার পরিবর্তন আর সাংবিধানিক টানাপোড়েনে বরাবরই উত্তপ্ত নেপালের রাজনীতি। ১৯৫১ সালে রানা রাজবংশের পতনের পর থেকে দেশটি বারবার বিপ্লব, স্বৈরাচার, গণতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ক্ষমতার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গেছে।
দায়িত্ব নিয়েই নেপালে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলেন সুশীলা কার্কি
নেপালের ইতিহাসে প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন সুশীলা কার্কি। দায়িত্ব নিয়েই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছেন তিনি। আগামী বছরের ৫ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। খবর বিবিসির।
ভারতের সঙ্গে নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে এত আলোচনা কেন?
নেপালের প্রথম নারী অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি। তার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়ে এরই মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে—একদিকে তার শিক্ষাজীবন ও ব্যক্তিগত বন্ধন, অন্যদিকে স্বামীর অতীত রাজনৈতিক ভূমিকা এই আলোচনাকে আরও উসকে দিয়েছে।
নেপালে জেন জি বিক্ষোভ/ আমাদের ত্যাগ যেন বৃথা না যায়, নতুন প্রধানমন্ত্রীর কাছে আহতদের আর্তি
নেপালে হাসপাতালে গিয়ে ‘জেন জি’ আন্দোলনে আহতদের খোঁজখবর নিয়েছেন সদ্য দায়িত্ব নেওয়া অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) মিনভবানস্থ সিভিল সার্ভিস হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি।
কাতারে হামলা/ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আরব দেশগুলো, আসছে কঠোর ব্যবস্থা
উপসাগরীয় আরব দেশগুলো কয়েক দশক ধরে নিজেদের স্থিতিশীলতার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছিল। ঝলমলে রাজধানী, দ্রুত বেড়ে ওঠা অর্থনীতি আর লাখ লাখ প্রবাসী শ্রমিকের ঘামে গড়া সমৃদ্ধির আড়ালে নিজেদের সুরক্ষিত মনে করেছিল তারা। কিন্তু চলতি বছর সেই নিরাপত্তাবোধ অনেকটাই ভেঙে পড়েছে।
নিউজিল্যান্ডে ফিলিস্তিনপন্থি মিছিলে হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণ
নিউজিল্যান্ডের সবচেয়ে বড় শহর অকল্যান্ডে শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকালে ফিলিস্তিনের পক্ষে এক বিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আয়োজকরা জানিয়েছে, গাজা যুদ্ধ শুরুর পর এটি ছিল দেশটিতে সবচেয়ে বড় ফিলিস্তিনপন্থি প্রতিবাদ সমাবেশ।
পাকিস্তানি তালেবানের হামলায় ১২ সেনা নিহত
উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানে শনিবার ভোরে তালেবানের অতর্কিত হামলায় কমপক্ষে ১২ জন সেনা সদস্য নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সরকার ও নিরাপত্তা কর্মকর্তারা এএফপিকে এ তথ্য জানিয়েছেন। ২০২১ সালে আফগান তালেবান কাবুলের ক্ষমতায় গ্রহণের পর থেকে পাকিস্তান-আফগান সীমান্ত এলাকায় জঙ্গি হামলার সংখ্যা আবারও বেড়েছে।
মোদীর মণিপুর সফর ঘিরে ছাত্রদের কড়া হুঁশিয়ারি, ‘ব্ল্যাক ডে’ পালন
ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বহুল আলোচিত মণিপুর সফরের দিনই ‘ব্ল্যাক ডে’ (কালো দিন) পালনের ঘোষণা দিয়েছে কুকি শিক্ষার্থী সংগঠন সদর হিলস (কেএসওএসএইচ)। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাজ্যের কানগপোকপি জেলায় সব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে সংগঠনটি। শিক্ষার্থীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, এই আদেশ অমান্য করলে ‘প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা’ নেওয়া হবে।
দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন/ বিশ্বজুড়ে জন্মহার কমছে, তবে আতঙ্কের কিছু নেই
বিশ্বজুড়ে জন্মহার কমছে দ্রুতগতিতে, এমনকি অনেক উন্নয়নশীল দেশেও এখন জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখার প্রয়োজনীয় হারের নিচে। এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি নিয়ে এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।
জাপানে শতবর্ষী মানুষের সংখ্যায় নতুন রেকর্ড
জাপানে ১০০ বছর বা তার বেশি বয়সী মানুষের সংখ্যা বেড়ে রেকর্ড প্রায় এক লাখে পৌঁছেছে। দেশটির সরকার এমন তথ্য প্রকাশ করেছে। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত শতবর্ষীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৯ হাজার ৭৬৩ জনে, যা নতুন রেকর্ড। তাদের মধ্যে ৮৮ শতাংশই নারী।
কেএএ/জেআইএম