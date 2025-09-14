গুপ্তচরবৃত্তির শঙ্কা, নাসা থেকে চীনা নাগরিকদের বহিষ্কার
গুপ্তচরবৃত্তির আশঙ্কায় চীনা নাগরিকদের বহিষ্কার করেছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। সংস্থাটি নতুন বিধিনিষেধ আরোপ করে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসাধারী চীনা নাগরিকরা আর নাসার কোনো স্থাপনা, গবেষণা প্রকল্প বা অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্কে প্রবেশ করতে পারবেন না। অর্থাৎ বৈধ ভিসা থাকার পরেও চীনা নাগরিকদের ওপর এমন বিধিনিষেধ আরোপ করা হলো।
বেশ কিছু সূত্রের বরাত দিয়ে ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, যেসব চীনা নাগরিক নাসায় ঠিকাদার বা গবেষণায় অবদান রাখার জন্য শিক্ষার্থী হিসেবে কাজ করছিলেন তারা গত ৫ সেপ্টেম্বর জানতে পারেন যে তারা নাসার সিস্টেম এবং সুযোগ-সুবিধাগুলোতে আর অ্যাক্সেস করতে পারবেন না।
এরপরেই নাসার পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, সংস্থাটির কাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য চীনা নাগরিকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, উপকরণ এবং নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে বাধা দেওয়া হবে।
মূলত চীনের ত্বরান্বিত মহাকাশ কর্মসূচি যুক্তরাষ্ট্রকে শঙ্কায় ফেলে দিয়েছে এবং দুটি বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে দিয়েছে।
গত ৫ সেপ্টেম্বর নাসা কর্তৃপক্ষ চীনা নাগরিকদের নতুন বিধিনিষেধের কথা জানিয়েছে। নাসার প্রকল্পে ঠিকাদার বা গবেষক হিসেবে কাজ করা অনেক চীনা নাগরিক হঠাৎ করেই ডিজিটাল সিস্টেম থেকে লগ আউট হয়ে যান এবং তাদের প্রকল্প-সংক্রান্ত ভার্চুয়াল ও সরাসরি বৈঠকে যোগ দেওয়াও নিষিদ্ধ করা হয়।
নাসার প্রেস সচিব বেথানি স্টিভেন্স নিশ্চিত করেছেন যে সংস্থাটি ‘অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা’ নিয়েছে যেন শারীরিক এবং সাইবার-উভয় ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি সীমিত করা যায়। তিনি বলেন, সংবেদনশীল কার্যক্রম রক্ষায় এ ধরনের পদক্ষেপ জরুরি ছিল।
এই সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি খাতে চীনা নাগরিকদের ওপর বাড়তি নজরদারির ধারাবাহিকতা। গত কয়েক বছরে চীনা কমিউনিস্ট সরকারের সঙ্গে যুক্ত একাধিক গুপ্তচরবৃত্তির ঘটনা ধরা পড়েছে।
ফক্স বিজনেস-এর ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক শন ডাফি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই ‘দ্বিতীয় মহাকাশ প্রতিযোগিতায়’ নেতৃত্ব দিতে হবে এবং সতর্ক করেছেন যে, চীনের চন্দ্রাভিযানের লক্ষ্য শান্তিপূর্ণ অনুসন্ধানের চেয়ে বেশি সামরিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।
মার্কিন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারাও একই শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। স্পেস ফোর্স-এর প্রধান জেনারেল বি. চান্স সাল্টজম্যান সম্প্রতি সতর্ক করে বলেন, চীনের মহাকাশ কর্মসূচি সরাসরি তাদের সামরিক কৌশলের সঙ্গে যুক্ত। এদিকে চীন মহাকাশ অভিযানে গতি বাড়িয়েছে। আগস্টে তারা লং মার্চ-১০ চন্দ্র রকেটের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে এবং দশকের শেষ নাগাদ নভোচারীদের চাঁদে পাঠানোর পরিকল্পনা করছে।
টিটিএন