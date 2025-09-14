ভূমিকম্পে কাঁপলো কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চলে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহর এবং তার আশেপাশের অঞ্চলে ভূমিকম্পটি পষ্টভাবে অনুভব করা গেছে।
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিট নাগাদ হঠাৎ করে দুলে ওঠে সব কিছু। মাটি কাঁপতে দেখে জলপাইগুড়ি শহরের মানুষেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অনেকেই ভয়ে তাদের ঘর-বাড়ি এবং দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছিল রাস্তায়।
এছাড়াও বহু তল ভবনের এলার্মে হঠাৎ করে তীব্র আওয়াজে বেজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই নিচে নেমে আসে। এর প্রভাব পরে কলকাতাতেও ।
প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, আসামে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ৫.৯।
যদিও এখনো পর্যন্ত কোনো বড় ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। তবে কম্পনের ফলে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যে সৃষ্টি হয়েছিল। জলপাইগুড়ির জেলা প্রশাসন পরিস্থিতির ওপর নিবিড় পর্যবেক্ষণ করছে। যদিও আফটার শকের (পরবর্তী ঝাঁকুনি) ভয় এখনোও থেকে যাচ্ছে।
এমএসএম