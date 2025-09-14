সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
আমি শিবের ভক্ত, বিষও গিলে ফেলি: মোদী
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) আসামের দারাং জেলায় আয়োজিত সমাবেশে কংগ্রেসের সমালোচনা ও কটাক্ষের প্রতিক্রিয়ায় মোদী বলেন, আপনি আমাকে যতই গালি দেন না কেন, আমি ভগবান শিবের ভক্ত। আমি সব বিষ গিলে ফেলি। কিন্তু যখন অন্য কাউকে অপমান করা হয়, আমি তা সহ্য করতে পারি না।
সহিংসতার বিচার হবে: অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী
নেপালে জেন-জি বিক্ষোভে সহিংসতার বিচার হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন দেশটির অন্তবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি। সেই সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগকে দেশের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন তিনি।
৬ মাসের মধ্যেই ক্ষমতা ছাড়বেন নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী
৬ মাসের মধ্যেই ক্ষমতা ছাড়বেন নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি। দেশটির নবনিযুক্ত এই প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, তিনি ছয় মাসের বেশি সময় এ পদে থাকবেন না। তিনি বলেন, আমি এই দায়িত্ব চাইনি। রাজপথে মানুষের আওয়াজ শোনার পরই আমাকে এই পদ গ্রহণ করতে হয়েছে। শুক্রবার শপথ নেওয়ার পর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় এসব বলেন সুশীলা কার্কি।
ভারত যেভাবে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের গোপনে মিয়ানমারে ফেরত পাঠায়
সিএনএনের এক অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, ভারতের সরকার গোপনে ৪০ জন রোহিঙ্গা নারী ও পুরুষকে আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই দেশে ফেরত পাঠিয়েছে। তাদের অনেকেই জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থার (ইউএনএইচসিআর) স্বীকৃত শরণার্থী ছিলেন। ভারতের নিজস্ব আইনে ও আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী, এমন ফেরত পাঠানো আইনবিরোধী।
মোসাদের আপত্তি সত্ত্বেও কাতারে হামলা চালায় ইসরায়েল
নিজেদের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের আপত্তি সত্ত্বেও কাতারে হামলা চালিয়েছিল ইসরায়েল। মার্কিন দৈনিক ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, মোসাদ কাতারে একটি গোপন স্থল অভিযানের পরিকল্পনা করলেও, তা বাতিল করে। কারণ, সংস্থাটির প্রধান ডেভিড বারনিয়ার মতে, এ ধরনের পদক্ষেপ হামাসের সঙ্গে চলমান ‘জিম্মি সমঝোতা আলোচনায়’ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে ও কাতার সরকারের সঙ্গে সম্পর্ককেও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
১০ থেকে ১৫ মিনিট পরপর গাজা সিটিতে বোমা ফেলছে ইসরায়েল
১০ থেকে ১৫ মিনিট পরপর ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানগুলো ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার সবচেয়ে বড় শহর গাজা সিটিতে বোমা ফেলছে। গাজা সিটি থেকে আল-জাজিরার সাংবাদিক হানি মাহমুদ এই তথ্য জানান। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ইসরায়েলি বাহিনী দ্রুত হামলা চালাচ্ছে, যেন পুরো শহর দখলের পথ পরিষ্কার করা যায়।
শান্তির পথে বাধা নেতানিয়াহু, বলছেন ইসরায়েলিরা
হামাসের হাতে এখনও জিম্মি ইসরায়েলিদের পরিবারগুলো বলছে, তাদের স্বজনদের মুক্তি ও গাজা যুদ্ধ বন্ধে শান্তিচুক্তির পথে মূল বাধা প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু নিজেই। এক বিবৃতিতে হোস্টেজেজ অ্যান্ড মিসিং ফ্যামিলিজ ফোরাম নামে পরিবারগুলোর সংগঠন জানায়, যখনই কোনো চুক্তি এগোতে থাকে, নেতানিয়াহু সেটি ভণ্ডুল করে দেন। কাতারে সম্প্রতি হামলার ঘটনাই তার প্রমাণ।
লন্ডনে অভিবাসনবিরোধী বিক্ষোভে সহিংসতা, ২৬ পুলিশ আহত
যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে অভিবাসনবিরোধী বিক্ষোভে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে। এতে আহত হয়েছেন ২৬ পুলিশ সদস্য। অভিবাসনবিরোধী এক বিশাল বিক্ষোভে যোগ দিয়েছেন এক লাখ দশ হাজারেরও বেশি মানুষ। মেট্রোপলিটন পুলিশ জানিয়েছে, ডানপন্থি টমি রবিনসনের উদ্যোগে আয়োজিত ‘ইউনাইট দ্য কিংডম’-এর এই সমাবেশে এক লাখ দশ হাজার থেকে দেড় লাখ পর্যন্ত মানুষ অংশ নেন, যা ধারণার চেয়েও অনেক বেশি।
এবার রোমানিয়ায় ঢুকলো রাশিয়ার ড্রোন, ন্যাটো যুদ্ধবিমানের ধাওয়া
ইউক্রেনে আক্রমণ চালানোর সময় সীমান্ত পেরিয়ে রোমানিয়ার আকাশসীমায় ঢুকে পড়েছে রাশিয়ার একটি ড্রোন। শনিবারের (১৩ সেপ্টেম্বর) রোমানিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, দুটি এফ–১৬ ও দুটি জার্মান ইউরোফাইটার যুদ্ধবিমান উড়িয়ে ড্রোনটিকে অনুসরণ করে রোমানিয়ান বাহিনী। রাডারে ড্রোনটিকে সর্বশেষ চিলিয়া ভেচে গ্রামের কাছাকাছি দেখা যায়।
গুপ্তচরবৃত্তির শঙ্কা, নাসা থেকে চীনা নাগরিকদের বহিষ্কার
গুপ্তচরবৃত্তির আশঙ্কায় চীনা নাগরিকদের বহিষ্কার করেছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। সংস্থাটি নতুন বিধিনিষেধ আরোপ করে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসাধারী চীনা নাগরিকরা আর নাসার কোনো স্থাপনা, গবেষণা প্রকল্প বা অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্কে প্রবেশ করতে পারবেন না। অর্থাৎ বৈধ ভিসা থাকার পরেও চীনা নাগরিকদের ওপর এমন বিধিনিষেধ আরোপ করা হলো।
এসএএইচ