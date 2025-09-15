দুদিনের সফরে কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী
দুদিনের সফরে কলকাতায় গেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) থেকে বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর তিনি কলকাতায় অবস্থান করবেন। এই সফরে কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ামে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে থাকবেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজ নাথ সিং এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন সেনাবাহিনীর তিন শীর্ষ কর্মকর্তা।
গত রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সে সময় বিমানবন্দর চত্বর নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়। বিমানবন্দরে পা রেখেই নিজের গাড়িতে ওঠেন তিনি। বিমানবন্দর থেকে গাড়ি সামান্য এগোতেই তাকে স্বাগত জানান বিজেপির হাজারো কর্মী-সমর্থক। ভিড়ের মধ্যে গাড়ি থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্মী- সমর্থকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন।
এরপরে প্রধানমন্ত্রীর কনভয় কলকাতার রাজভবনের উদ্দেশ্য রওনা দেয়। সেখানেই রাতে অবস্থান করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
সামনেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচন। এই নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রীর সফরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন অভিজ্ঞমহল। গত এক মাসের মধ্যে এটা প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় কলকাতা সফর। এর আগে গত ২২ আগস্ট তিনি কলকাতায় মেট্রো রেল প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। গত রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) তিনি আসাম থেকে সরাসরি কলকাতায় পৌঁছান।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই সফর পাঁচটি রাজ্যজুড়ে চলছে। এর মধ্যে রয়েছে মিজোরাম, মনিপুর, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার।
তবে রাজনৈতিক মহলের দাবি, যেহেতু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গকে পাখির চোখ করে এগোচ্ছেন তাই রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে কোন গোপন বৈঠক করবেন নাকি দলের কর্মীদের জন্য নতুন কোন বিশেষ বার্তা নিয়ে এসেছেন সেদিকেই এখন সবার নজর।
ডিডি/টিটিএন