লেবার ডেপুটি নেতৃত্বে চূড়ান্ত লড়াই: ফিলিপসন বনাম পাওয়েল

লেবার ডেপুটি নেতৃত্বে চূড়ান্ত লড়াই: ফিলিপসন বনাম পাওয়েল
এস ইসলাম, লন্ডন থেকে
লেবার পার্টির ডেপুটি নেতৃত্বের দৌড়ে চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে অবশেষে মনোনয়ন নিশ্চিত হয়েছে দুজনের। তারা হলেন—শিক্ষা সচিব ও এমপি ব্রিজেট ফিলিপসন এবং ম্যানচেস্টারের এমপি লুসি পাওয়েল।
লুসি পাওয়েল ১১৭ জন এমপির সমর্থন পেয়ে প্রয়োজনীয় সীমা অতিক্রম করেন। অন্যদিকে, বামপন্থি এমপি বেল রিবেইরো-অ্যাডি ৮০ জন এমপির সমর্থন পেলেও মাত্র ২৪টি মনোনয়ন পান। ফিলিপসন বুধবার রাতেই পর্যাপ্ত সমর্থন অর্জন করেন এবং বৃহস্পতিবার আরও সমর্থন যোগ হয়ে তার মোট সমর্থন দাঁড়ায় ১৭৫ জন এমপিতে।
সমর্থন পাওয়ার পর ফিলিপসন বলেন, আমি গর্বিত যে লেবার দলের সব ধারা এবং দেশের নানা অঞ্চল থেকে এমপিদের অর্ধেকেরও বেশি আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন। লেবার তখনই জেতে যখন আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকি। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, দলের সব অংশের কণ্ঠস্বরকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেব, যেন আমরা দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য লড়াই করতে পারি।’
তিনি আরও আহ্বান জানান, দলের সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ হতে, যেন রিফর্ম পার্টিকে পরাজিত করে শিশুদের জন্য আরও উন্নত ব্রিটেন গড়া যায়।
অন্যদিকে, লুসি পাওয়েল প্রতিক্রিয়ায় বলেন, এটি এমন এক প্রতিযোগিতা যা আমি বা অন্য কেউ আশা করিনি। কিন্তু এখন আমাদের সুযোগ এসেছে দলের সব অংশকে সংযুক্ত করার এবং সরকারকে দেশের প্রয়োজনীয় প্রগতিশীল পরিবর্তন বাস্তবায়নে সহায়তা করার। আমি সবসময় দলের মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের পক্ষেই লড়াই করেছি এবং বিভাজন ও ঘৃণার শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্য ও আশার কণ্ঠস্বর হতে চাই।
দলীয় মহলে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে অনেকে প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার ও গ্রেটার ম্যানচেস্টারের মেয়র অ্যান্ডি বার্নহ্যামের মধ্যে এক প্রকার ‘প্রক্সি যুদ্ধ’ হিসেবে দেখছেন।
সম্প্রতি হাউস অব কমন্সের নেতা পদ থেকে অপসারিত পাওয়েল বার্নহ্যামের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত এবং তার সমর্থনও পেয়েছেন। যদিও পাওয়েলের টিম এই ‘প্রক্সি’ তত্ত্বকে ভুল ও যৌন বৈষম্যমূলক বলে প্রত্যাখ্যান করেছে, তবে সাম্প্রতিক মন্ত্রিসভা পরিবর্তনে বাদ পড়া অনেক এমপি প্রকাশ্যে পাওয়েলকে সমর্থন দিচ্ছেন।
চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে ২৫ অক্টোবর। সেদিনই জানা যাবে, ডেপুটি নেতার মুকুট কার মাথায় ওঠে—ব্রিজেট ফিলিপসনের না লুসি পাওয়েলের।
