  2. আন্তর্জাতিক

ভারতীয় জলসীমায় মাছ ধরার অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গে ১৯ বাংলাদেশি গ্রেফতার

পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গ প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৫২ পিএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভারতীয় জলসীমায় মাছ ধরার অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গে ১৯ বাংলাদেশি গ্রেফতার
রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন কোস্টাল অঞ্চলের খিরোদখালি এলাকা থেকে ১৯ বাংলাদেশি মৎসজীবীকে গ্রেফতার করে বিএসএফ/ প্রতিনিধির পাঠানো ছবি

পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে ভারতীয় জলসীমায় অনুপ্রবেশ করে মাছ ধরার অভিযোগে ১৯ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে আটক করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সুন্দরবন কোস্টাল অঞ্চলের খিরোদখালি এলাকা থেকে মাছ ধরার ট্রলার ও জালসহ তাদের আটক করা হয়।

এরা সকলে বাংলাদেশের ভোলা জেলার পুরালিয়া গ্রামের বাসিন্দা। ভারতীয় সীমান্তরক্ষীর বাহিনীর সদস্যরা তাদের জাল ও ট্রলার জব্দ করেছে।

জানা গেছে, রোববার রাতে আন্তর্জাতিক জলসীমায় সীমান্ত সুরক্ষার স্বার্থে টহল দিচ্ছিলেন বিএসএফ সদস্যরা। সে সময় তাদের কাছে একটি ট্রলারের অবস্থান সন্দেহজনক মনে হওয়ায় সেটিকে আটক করেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ট্রলারে থাকা ব্যক্তিরা স্বীকার করেন, তারা বাংলাদেশি মৎস্যজীবী।

পরবর্তী সময়ে বিএসএফ এই ১৯ জন মৎস্যজীবীকে সুন্দরবন কোস্টাল থানা-পুলিশের হাতে তুলে দেয়। কোস্টাল থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশি এই মৎস্যজীবীদের বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্টে মামলা করা হয়েছে। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) তাদের কলকাতার আলিপুর আদালতে হাজির করানো হয়।

ডিডি/এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।