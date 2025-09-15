পুরো আরব অঞ্চলে ইসরায়েলি প্রভাব বিস্তারের স্বপ্ন দেখছেন নেতানিয়াহু: কাতারের আমির

পুরো আরব অঞ্চলে ইসরায়েলি প্রভাব বিস্তারের স্বপ্ন দেখছেন নেতানিয়াহু: কাতারের আমির
কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি বলেছেন, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু পুরো ‘আরব অঞ্চলকে’ ইসরায়েলি প্রভাবের আওতায় আনার স্বপ্ন দেখছেন, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি ভ্রম।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দোহায় আরব ও মুসলিম নেতাদের এক সমাবেশে তিনি এই মন্তব্য করেন। কাতারের আমির আরও বলেন, গাজায় যুদ্ধবিরতি ও অন্যান্য সব বিষয়ে নিয়ে চলমান আলোচনাকে ভেস্তে দিতেই গত সপ্তাহে ইসরায়েল দোহায় হামলা চালায়।
তার ভাষ্য, যারা আলোচনার টেবিলে বসা পক্ষকেই পদ্ধতিগতভাবে হত্যা করার চেষ্টা চালায়, তাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট- তারা আলোচনাকে ব্যর্থ করতে চায়। তাদের কাছে আলোচনা কেবল যুদ্ধেরই অংশ।
সূত্র: এএফপি
এসএএইচ