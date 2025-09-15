সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
কাতারে ইসরায়েলের হামলা, আরব নেতাদের জরুরি বৈঠক
মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতারে ইসরায়েলের হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরব নেতাদের নিয়ে জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। ইসরায়েলের নজিরবিহীন হামলার প্রায় এক সপ্তাহ পর কাতারের প্রতি সংহতির বার্তা দিতে সোমবার রাজধানী দোহায় একত্র হচ্ছেন আরব ও মুসলিম দেশের নেতারা।
পুরো আরব অঞ্চলে ইসরায়েলি প্রভাব বিস্তারের স্বপ্ন দেখছেন নেতানিয়াহু: কাতারের আমির
কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি বলেছেন, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু পুরো ‘আরব অঞ্চলকে’ ইসরায়েলি প্রভাবের আওতায় আনার স্বপ্ন দেখছেন, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি ভ্রম। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দোহায় আরব ও মুসলিম নেতাদের এক সমাবেশে তিনি এই মন্তব্য করেন।
হামাস যেখানেই আছে সেখানেই হামলা চালাবে ইসরায়েল: নেতানিয়াহু
হামাস যেখানেই আছে, ইসরায়েল সেখানেই হামলা চালাবে বলে মন্তব্য করেছেন দখলদার দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি আরও বলেন, কাতারে হামলা করা নিয়ে যারা ইসরায়েলের নিন্দা করছে, তাদের মধ্যে অসংখ্য দ্বিমুখিতা রয়েছে।
ভারতীয় জলসীমায় মাছ ধরার অভিযোগে ১৯ বাংলাদেশি গ্রেফতার
পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে ভারতীয় জলসীমায় অনুপ্রবেশ করে মাছ ধরার অভিযোগে ১৯ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে আটক করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সুন্দরবন কোস্টাল অঞ্চলের খিরোদখালি এলাকা থেকে মাছ ধরার ট্রলার ও জালসহ তাদের আটক করা হয়।
নেপালে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবিতে আবারও রাস্তায় জেন জি
আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই মন্ত্রী নিয়োগ দেওয়ায় নেপালে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কির পদত্যাগ দাবিতে আবারও রাস্তায় নেমেছে জেন জি। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাতে বালুওয়াটারে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে জেন জি আন্দোলনের অন্যতম নেতা সুদান গুরুংয়ের নেতৃত্বে স্লোগান দিতে থাকেন বিক্ষোভকারীরা।
প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর পর প্রথম নারী অ্যাটর্নি জেনারেল পেলো নেপাল
প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর পর প্রথম নারী অ্যাটর্নি জেনারেল পেলো নেপাল। হিমালয় সংলগ্ন দেশটির ইতিহাসে প্রথম নারী অ্যাটর্নি জেনারেল হয়েছেন সবিতা ব্যানার্জী। জ্যেষ্ঠ এ আইনজীবীকে রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন দেশটির প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি। সবিতা নেপালের প্রখ্যাত আইনজীবী ৯৯ বছর বয়সী কৃষ্ণ প্রসাদ ব্যানার্জীর মেয়ে।
যেসব কারণে জেন-জি আন্দোলন সামাল দিতে ব্যর্থ হয় নেপাল
প্রধান ৫টি কারণ হলো- নিরাপত্তা পরিকল্পনায় ব্যর্থতা, সরকারের দেরি করে সাড়া দেওয়া, কাঠমান্ডু ভ্যালি পুলিশে নেতৃত্বশূন্যতা, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির একগুঁয়েমি, দুর্নীতির প্রতি তরুণ প্রজন্মের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষোভ।
নেপালে নিহতদের পরিবারের জন্য লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ, পালিত হবে শোক
নেপালে জেন-জি আন্দোলনে নিহতদের জন্য লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন নবনিযুক্ত স্বরাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী ওম প্রকাশ আর্যাল। আন্দোলনে হতাহতদের স্মরণে জাতীয় শোক দিবস পালিত হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) শপথ নেওয়ার পরপরই এসব সিদ্ধান্ত জানান তিনি।
পশুরাও আমাদের চেয়ে ভালো জীবন কাটাচ্ছে: ফিলিস্তিনিদের আক্ষেপ
গাজার বাস্তচ্যুত ফিলিস্তিনিরা আক্ষেপ করে বলেছেন, পশুরাও তাদের চেয়ে ভালো জীবন কাটাচ্ছে। গাজা সিটিতে ইসরায়েলি হামলায় বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা বলছেন, তাদের পরিস্থিতি হতাশাজনক ও তাদের আশ্রয়ের জন্য কোনো নিরাপদ জায়গা নেই।
বিশ্বের শীর্ষ ১০ মোবাইল ফোন কোম্পানি
বিশ্বের মোবাইল বাজারে প্রতিনিয়ত লড়াই চলছে বড় বড় ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে। সেরা ডিজাইন, আধুনিক প্রযুক্তি ও ভোক্তাদের আস্থার ওপর ভর করেই শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছে কয়েকটি ব্র্যান্ড। সেগুলো যথাক্রমে- ১. স্যামসাং (দক্ষিণ কোরিয়া), ২. অ্যাপল (যুক্তরাষ্ট্র), ৩. শাওমি (চীন), ৪. ভিভো (চীন), অপো (চীন), ওয়ানপ্লাস (চীন), ৭. রিয়েলমি (চীন), ৮. মটোরোলা (যুক্তরাষ্ট্র), ৯. গুগল (যুক্তরাষ্ট্র), ১০. অনার (চীন)।
