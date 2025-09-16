  2. আন্তর্জাতিক

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান মালয়েশিয়ার

প্রকাশিত: ০৮:১৪ এএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম দোহায় অনুষ্ঠিত আরব-ইসলামিক জরুরি সম্মেলনে বলেছেন, গাজায় পুনরায় আক্রমণ বন্ধ করতে বিশ্বকে ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, কেবল নিন্দা-ঘোষণায় গাজার ওপর ইসরায়েলি আক্রমণ থামানো যাবে না কিংবা ফিলিস্তিন মুক্ত করা সম্ভব নয়। আমাদের চোখের সামনে গাজা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরিবার ধ্বংস হচ্ছে, হাসপাতাল ভেঙে পড়ছে, শিশুরা ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পশ্চিম তীরে লুণ্ঠনের ঔপনিবেশিক রাজনীতি অব্যাহত। তাদের নিষ্ঠুরতা লেবানন, সিরিয়া, ইয়েমেন ও ইরাক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে; এমনকি ইরানের ওপর আক্রমণের খবরও আছে। তিনি এসবকেই ‘আন্তর্জাতিক সভ্যতার প্রতি চরম অবজ্ঞা’ হিসেবে বর্ণনা করেন।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দোহায় ইসরায়েলি বিমান হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বলিষ্ঠভাবে একত্রিত হয়ে উপযুক্ত বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।

