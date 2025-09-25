উ. কোরিয়ার মজুত ইউরেনিয়াম দিয়ে ৪৭ পারমাণবিক বোমা বানানো সম্ভব

উ. কোরিয়ার মজুত ইউরেনিয়াম দিয়ে ৪৭ পারমাণবিক বোমা বানানো সম্ভব
উত্তর কোরিয়া বিপুল পরিমাণে অত্যন্ত উচ্চমাত্রার সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম মজুত করেছে বলে দাবি করেছে দক্ষিণ কোরিয়া। সিউলের এক মন্ত্রীর তথ্য অনুযায়ী, দেশটি ৯০ শতাংশ বা তারও বেশি বিশুদ্ধতাসম্পন্ন প্রায় দুই হাজার কেজি ইউরেনিয়াম মজুত করেছে।
দক্ষিণ কোরিয়ার ঐক্যবিষয়ক মন্ত্রী চুং ডং-ইয়ং বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) জানান, বেসরকারি গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, উত্তর কোরিয়া চারটি আলাদা স্থানে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র চালু রেখেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো ইয়ংবিয়ন। যদিও উত্তর কোরিয়া পূর্বে এই কেন্দ্র বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছিল। ২০২১ সালে এটি পুনরায় চালু করে।
চুং সাংবাদিকদের বলেন, এই মুহূর্তেও উত্তর কোরিয়ার ইউরেনিয়াম সেন্ট্রিফিউজগুলো চারটি স্থানে সচল রয়েছে।
বিদেশি বিশেষজ্ঞদের ধারণা কিম জং উনের নেতৃত্বে উত্তর কোরিয়া তার পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার দ্রুত সম্প্রসারণ করছে। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ও নিশ্চিত করেছে যে উত্তর কোরিয়ার কাছে আগে থেকেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়েছে।
আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) তথ্য অনুযায়ী, একটি পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে প্রায় ৪২ কেজি উচ্চমাত্রার ইউরেনিয়াম প্রয়োজন। সেই হিসাবে দুই হাজার কেজি ইউরেনিয়াম দিয়ে ৪৭টির মতো পারমাণবিক অস্ত্র বানানো সম্ভব।
চুং আরও বলেন, উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচি থামানো এখন অত্যন্ত জরুরি। তবে একমাত্র সমাধান হবে পিয়ংইয়ং ও ওয়াশিংটনের মধ্যে সরাসরি শীর্ষ বৈঠক। কেবল নিষেধাজ্ঞা দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব নয়।
২০১৯ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কিম জং উনের মধ্যে আলোচিত বৈঠক কোনো চুক্তি ছাড়াই ভেঙে পড়ে। এরপর থেকে উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আন্তর্জাতিক কূটনীতি কার্যত স্থবির হয়ে আছে।
সূত্র: আল-জাজিরা
এমএসএম